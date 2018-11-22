Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Raptores

Detran-ES estuda tecnologia para pesar caminhões em movimento

O dispositivo, chamado de cerca eletrônica, teria o objetivo de pesar os veículos, mesmo que eles estejam em alta velocidade

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 23:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 23:09
Excesso de peso poderá ser fiscalizado por câmeras e sensores Crédito: Vitor Jubini
Uma força-tarefa criada em 2017  depois que grandes acidentes comoveram o Estado e tiraram a vida de dezenas de pessoas)  estuda uma maneira de minimizar os impactos do transporte irregular nas estradas capixabas. Segundo o Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), está sendo avaliada a viabilidade de uma tecnologia de pesagem de caminhões em movimento.
O dispositivo, chamado de cerca eletrônica, teria o objetivo de pesar os veículos, mesmo que eles estejam em alta velocidade. O projeto está sendo desenvolvido por pesquisadores brasileiros com o auxílio de um consultor internacional, que desenvolveu um sistema similar na Holanda.
No país europeu, o sistema é utilizado desde o final dos anos 90. Os agentes fiscalizadores conseguem saber em segundos quais veículos estão com excesso de peso. A informação é passada às forças policiais, que interceptam o caminhão.
No Estado, a intenção é, além da instalação de cerca, incluir um programa voluntário de monitoramento logístico do setor de rochas. As empresas que aderirem terão que desenvolver ações para se adequarem e, se tiverem postura condizente, vão receber um selo, afirma o diretor-geral do Detran-ES, Romeu Scheide Neto.
A ideia é que quem tiver esse selo receba tratamento diferenciado no monitoramento. Quem não estará no programa voluntário, cai na fiscalização e, se estiver irregular, vai pagar a conta. Eles serão objeto de mais operações de fiscalização concentradas, explicou.
O projeto Estudos e Pesquisas Aplicadas Sobre Acidentes de Trânsito e Suas Causas no Estado do Espírito Santo visam à Implantação do Programa Voluntário de Monitoramento Logístico de Rochas Ornamentais e do Observatório de Registros e Informações de Veículos e ao combate aos acidentes de trânsito envolvendo veículos que transportam blocos de rochas ou chapas. O trabalho também tem objetivo de reduzir a gravidade dos acidentes, e consequentemente, o número de mortos e feridos.
A elaboração desses estudos e de um Observatório permitirá melhor diálogo com todas as áreas responsáveis pela logística viária. Desta forma poderemos prover aos órgãos fiscalizadores do trânsito informações qualificadas para melhor atuação e defesa da vida e assim facilitar para quem está certo e dificultar para quem está errado, o que acredito que possibilitará a redução de acidentes, concluiu.
Os resultados das pesquisas, que duraram dez meses e custaram cerca de R$ 2 milhões, serão divulgados em dezembro. A partir daí, o projeto será apresentado ao governo para análise.
GRUPO
Em outubro do ano passado, foi anunciada a criação de uma Força Tarefa entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e o Sindicato das Empresas de Rochas Ornamentais do Espírito Santo (Sindirochas). O objetivo era que, em 60 dias, empresas filiadas e não-filiadas ao sindicato fossem orientadas para regularizar os transportadores de rochas e chapas de granito no Estado.
Também fazem parte do grupo de trabalho autoridades como o Detran-ES, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Esses órgãos discutem a fiscalização, regulamentação e conscientização do setor de rochas
EMPRESAS ELOGIAM OPERAÇÃO
O presidente do sindicato patronal das empresas de transportes (Transcares), Liemar Pretti, ressaltou o compromisso das empresas em garantir a segurança no transporte de cargas. É muito preocupante. Se essas empresas estão no mercado, é porque têm empresas que usam os serviços e porque há uma grande falha na fiscalização, disse.
Liemar ainda ressaltou que não é possível aceitar que situações como essas continuem acontecendo. Ele diz que operações como a Raptores são fundamentais. Vemos ações como essas com bons olhos, esperamos que continue assim. As posturas só vão mudar quando a sensação de punição prevalecer, completou.
O representante do Sindirochas, Tales Machado , disse que a associação realiza trabalhos de conscientização com toda a categoria. Temos feito palestras, eventos e discussões sobre as alterações nos carros. Há um meio legal de fazer isso, mas o que vimos são empresas fazendo adaptações em fundo de quintal. Somos contra essa conduta, afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados