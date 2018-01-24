Detran emitiu quase 10 mil multas por licenciamento vencido em 2017

Só nos primeiros dias de 2018, mais de 300 motoristas foram multados por estar com o licenciamento vencido Crédito: Reprodução | Internet

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) aplicou 9.760 multas por conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado em 2017. O número é menor que no ano anterior, quando foram emitidas 13.929 infrações do tipo. Já nos primeiros dias de 2018, 390 motoristas foram notificados pela infração, que é considerada gravíssima.

Além disso, o Certificado de Segurança Veicular (CSV) também estava vencido desde 2015. Na caminhonete, o homem transportava nove pessoas, sendo seis crianças na carroceria da carro.

De acordo com a Polícia Militar, Neucimar invadiu a contramão ao fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com um Corsa, que tinha, além do motorista, quatro passageiros. Wileçon, que dirigia o Corsa, morreu na hora.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado é considerado infração de natureza gravíssima e tem penalidade de multa de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação e medida administrativa de remoção do veículo.

MUDANÇAS

Em dezembro de 2017, o CONTRAN aprovou a criação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLVe), que estará disponível em todo o país até o final de 2018.

Esta decisão permitirá que o Denatran promova o desenvolvimento de um modelo digital do CRLV que hoje existe apenas em meio físico, que é o formato impresso, conhecido de todos os proprietários de veículos no país.

A Resolução determina também que os Departamentos de Trânsito dos Estados e Distrito Federal terão 180 dias para atualizar as suas bases de dados junto ao Registro Nacional de Veículo Automotores, com as informações sobre os débitos relativos a tributos, encargos e multas, vinculados ao veículo, bem como sobre o licenciamento, pois o CRLVe somente será expedido após a plena quitação dos débitos, bem como o pagamento do DPVAT.

Os Departamentos de Trânsito terão até 31 de dezembro de 2018 para oferecer esta opção aos donos de veículos. Os condutores poderão optar pelo porte do documento impresso ou o eletrônico.

DETRAN

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Romeu Scheibe Neto, acredita que o processo para implantação deverá ser mais rápido, uma vez que vários procedimentos serão semelhantes aos da CNH digital, que estará disponível até fevereiro. Entre outros benefícios de ter a cópia do documento no celular, está a possibilidade de compartilhamento.