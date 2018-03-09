Detentos produzem brinquedos para crianças vítimas de violência

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realizou, nesta sexta-feira (9), uma doação de brinquedos, produzidos por detentos, para crianças vítimas de violência. Foram entregues carros de madeira, bonecas de pano e jogos educativos à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória.

Os brinquedos são confeccionados a partir de materiais recicláveis e utensílios doados. A produção é destinada a Instituições Sociais, abrigos e hospitais.

A iniciativa faz parte do Projeto Sustentável Fábrica dos Sonhos, instaurado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, em outubro de 2016. O programa possui apoio do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) e do Instituto Resgate de Cidadania.

O delegado Lorenzo Pazolini, responsável pela DPCA, esteve na Unidade Prisional a convite da Diretora Leizielle Marçal e do Diretor Adjunto Alexandro, para conhecer as atividades desenvolvidas pelos internos. "Os presos procuraram a diretora adjunta da unidade e manifestaram desejo de produzir os brinquedos e os móveis pra diminuir um pouco a dor de quem sofreu abuso. Me procuraram manifestando o interesse e eu disse q iria ate lá. Eu fui lá em Viana ontem (8) e eles fazem carros, bonecas, móveis de marcenaria, material de orquidário. E disseram que gostaria que eu trouxesse pra cá pra humanizar o ambiente da DPCA. Eles querem conhecer o espaço pra atender as crianças. Vários deles manifestaram interesse em produzir e trabalhar, tornar o ambiente mais saudável e menos frio aqui", contou Pazoli.

Atualmente, o grupo é composto por 15 internos em regime semi-aberto. A proposta é, além de contribuir com o desenvolvimento sadio da infância, auxiliar os detentos na experiência em lidar com metas de produção e qualidade, para prepará-los ao retorno do mercado de trabalho.