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Boa ação

Detentos produzem brinquedos para crianças vítimas de violência

A proposta é, além de contribuir com o desenvolvimento sadio da infância, auxiliar os internos na experiência em lidar com metas de produção e qualidade, para prepará-los ao retorno do mercado de trabalho

Publicado em 09 de Março de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 20:54
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) realizou, nesta sexta-feira (9), uma doação de brinquedos, produzidos por detentos, para crianças vítimas de violência. Foram entregues carros de madeira, bonecas de pano e jogos educativos à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Vitória.
Os brinquedos são confeccionados a partir de materiais recicláveis e utensílios doados. A produção é destinada a Instituições Sociais, abrigos e hospitais.
A iniciativa faz parte do Projeto Sustentável Fábrica dos Sonhos, instaurado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo (Paes), em Viana, em outubro de 2016. O programa possui apoio do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) e do Instituto Resgate de Cidadania.
O delegado Lorenzo Pazolini, responsável pela DPCA, esteve na Unidade Prisional a convite da Diretora Leizielle Marçal e do Diretor Adjunto Alexandro, para conhecer as atividades desenvolvidas pelos internos. "Os presos procuraram a diretora adjunta da unidade e manifestaram desejo de produzir os brinquedos e os móveis pra diminuir um pouco a dor de quem sofreu abuso. Me procuraram manifestando o interesse e eu disse q iria ate lá. Eu fui lá em Viana ontem (8) e eles fazem carros, bonecas, móveis de marcenaria, material de orquidário. E disseram que gostaria que eu trouxesse pra cá pra humanizar o ambiente da DPCA. Eles querem conhecer o espaço pra atender as crianças. Vários deles manifestaram interesse em produzir e trabalhar, tornar o ambiente mais saudável e menos frio aqui", contou Pazoli.
Atualmente, o grupo é composto por 15 internos em regime semi-aberto. A proposta é, além de contribuir com o desenvolvimento sadio da infância, auxiliar os detentos na experiência em lidar com metas de produção e qualidade, para prepará-los ao retorno do mercado de trabalho.
Detentos que fazem parte de projeto como esse têm direito à diminuição da pena, a cada três dias trabalhados, um dia é reduzido, segundo a lei de Execução Penal.

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