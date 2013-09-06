Desvendando os mistérios de Vitória: reveja série de reportagens com locais curiosos da Capital

O Gazeta Online mostrou uma série de cinco reportagens especiais com refúgios que costumam passar despercebidos, ou mesmo desconhecidos, e que despertam a curiosidade dos moradores de Vitória.

Reportagem originalmente publicada em 19 de fevereiro de 2014.

Um castelinho histórico, um casarão que serviu de maternidade, uma casa que foi palco de um crime marcante, um incrível túnel escondido e um hospital desativado nos mostram que a Capital convive fortemente com o passado e o presente.

Não perca a oportunidade de rever as reportagens que celebram o aniversário da cidade, comemorado no dia 08 de setembro.

Castelinho da Capixaba

Um muro alto e extenso com o quintal tomado por uma vegetação densa separa o movimento da Avenida Jerônimo Monteiro de uma construção bucólica da década de 1920, projetada pelo mesmo arquiteto que fez o Copacabana Palace. (Conheça)

Casarão da Dom Fernando

No meio da Cidade Alta, no Centro de Vitória, um casarão com fama de mal-assombrado resiste imponente. Depois de servir como moradia, a misteriosa residência, que fica ao lado do Convento São Francisco, também funcionou como sede da Maternidade Pró-Matre. (Saiba mais sobre a história por trás da fama do Casarão)

Casarão dos Cerqueira Lima

(Leia mais sobre a história do Casarão) Imóveis históricos costumam ser taxados de mal-assombrados, seja por causa de lendas ou por conta de boatos espalhados ao longo dos anos na comunidade. No caso desta casa, há um fato comprovadamente registrado nos arquivos da Polícia Civil.

Túnel secreto de Fradinhos

Um sítio localizado no alto do bairro Fradinhos, em Vitória, guarda um segredo revelado para poucas pessoas: a propriedade é cortada por um túnel onde escravos eram colocados de castigo. (Faça um tour e saiba mais sobre essa história)

Ilha da Pólvora