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Destaques de A Gazeta - 04/09/2020

12h00

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:59

Publicado em 

04 set 2020 às 11:59
A Gazeta oferece boletins de notícias em áudio que podem ser acessados tanto ao navegar pelo portal quanto no assistente do Google. Os boletins estão disponíveis de segunda a sexta-feira, em duas edições: manhã e noite.
Se você possui um smartphone Android, será direcionado ao Google Assistant ao clicar para ouvir o áudio.
Já para computadores e dispositivos iOS, o áudio será reproduzido diretamente aqui.
Para ouvir nossos boletins diretamente da plataforma de áudio do Google, basta falar ou digitar "toque notícias de A Gazeta" no Google Assistant, que já vem instalado em aparelhos Android. Para Iphone, é preciso baixar o aplicativo Google Assistant na App Store.
Passo a Passo
1- Inserir áudio subir o arquivo = Credito cbn - Legenda = destaques dia e horário+ ivez de padrão coloca google assistente + tags = cbn e faz upload
2- Vai em lista, nova matéria, assitente de voz
3- Chapel = Ouvir noticias de A Gazeta
4- Titulo = Destaques de A Gazeta – 09-07-2020
5- Linha fina = 20h00 ai vai em busque áudio
6- Pesquisar mídia localize o áudio e marque para ficar verdinho e aplicar
7- Vai na rota e escolhe ultimas e no paragrafo eseri o texto
8- Vai em configurações e editoria primaria grande vitória salva, salva e publicar

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