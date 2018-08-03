Despesas da Ufes e do Hucam são separadas

Hucam recebe repasses do SUS e do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais Crédito: Guilherme Ferrari

Após as matérias sobre o raio-X dos gastos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) serem publicadas no início desta semana, houve questionamentos de leitores, nas redes sociais e por e-mails, se as despesas do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) estavam inclusas nos valores divulgados. Apesar do hospital pertencer à universidade, isso não ocorre, ou seja, os orçamentos e as despesas acontecem separadamente.

As reportagens publicadas pelo jornal A GAZETA, na segunda-feira (30) e terça-feira (31), mostraram que a Ufes gastou R$ 906 milhões em 2017. Despesa maior do que a de 76 municípios do Estado no ano passado. A maior parte, R$ 761 milhões (84%) é referente ao pagamento de servidores e aposentados. Os dados da Ufes são do Tesouro gerencial, do governo federal.

As despesas referentes ao Hucam não são contabilizados no orçamento da Ufes. Os valores referentes aos gastos para manutenção do Hospital são gerenciados pela Ebserh, empresa responsável pela administração de hospitais universitários federais, esclareceu a universidade, em nota.

Enquanto isso, o Hucam recebe repasses pela contratualização com o Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf). A unidade recebeu para gastos R$ 214.357.904 do governo federal em 2017, ou seja, um quarto do valor da Ufes.

Desse total, R$ 126 milhões (58%) foram destinados para pagamento de pessoal, R$ 87 milhões (41%) para custeio da unidade e R$ 1,2 milhão (1%) para novos investimentos no ano. Em 2017, tivemos ainda como destaque a modernização do centro cirúrgico do Hucam. Ano passado, foram feitas 1.100 cirurgias por mês na unidade. Além disso, o local permite transmitir via web procedimentos realizados no local, disse nota do Hucam.

Até mesmo os recursos advindos de emendas parlamentares possuem destinações separadas entre Ufes e Hucam. Foram empenhados para a universidade, entre 2016 e 2017, R$ 3,4 milhões, e o valor liquidado e gasto foi de R$ 2 milhões no período. Para o Hucam, foram empenhados R$ 287.449 e gastos R$ 108.281.





CIDADES

As reportagens do início da semana revelaram que as despesas da Ufes só ficaram atrás de Vitória e da Serra no ano passado. Terceira no ranking de municípios que mais gastaram, Vila Velha, por exemplo, teve uma despesa de R$ 777 milhões em 2017, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, ficando atrás da universidade. Os gastos da Ufes são mantidos principalmente com repasses do Ministério da Educação.

ENTENDA

Ufes

Repasse

Os gastos são mantidos principalmente com repasses do Ministério da Educação.

Gastos

A Ufes gastou R$ 906.164.119,58 em 2017. As despesas com pessoal representam 84% dos gastos globais da instituição. Enquanto o custeio (manutenção) representou 14,9% e investimento foi de 1,1%.

Emendas

De emendas parlamentares, entre 2016 e 2017, foram empenhados para a Ufes R$ 3.457.744 milhões. O valor liquidado e pago foi de R$ 2.050.957 no período.

Hucam

Repasse

O Hucam recebe repasses pela contratualização com o Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf).

Gastos

Desses, R$ 126.029.157,66 foram destinados para pagamento de pessoal, R$ 87.103.537,93 para custeio da unidade e R$ 1.225.208,50 para novos investimentos no ano.

Emendas