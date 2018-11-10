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Cariacica

Deslizamento em geomanta no ES pode ter sido causado por vandalismo

A Prefeitura explicou, por nota, que houve o ato de vandalismo na estrutura da geomanta há duas semanas, o que teria causado destruição em parte dela

Publicado em 10 de Novembro de 2018 às 01:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2018 às 01:28
Uma geomanta, em Porto Santana, Cariacica, sofreu um deslizamento de terras no início desta sexta-feira (09). De acordo com a Prefeitura de Cariacica, o incidente pode ter sido causado por vandalismo na estrutura, que fica na rua Gabino Rios.
A Prefeitura explicou, por nota, que houve o ato de vandalismo na estrutura da geomanta há duas semanas, o que teria causado destruição em parte dela. 
"O reparo estava sendo feito desde então mas as fortes chuvas das últimas 48 horas terminaram por danificar ainda mais a estrutura. A Defesa Civil já esteve no local e fez as orientações necessárias aos moradores. Como medida paliativa, será colocada uma lona na parte descoberta da geomanta. Após as chuvas serão feitos os reparos", disse, por nota.
A prefeitura completou que nesta sexta-feira (09) o prefeito Juninho esteve com o governador Paulo Hartung para solicitar apoio ao município.

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