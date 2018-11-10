Deslizamento em geomanta no ES pode ter sido causado por vandalismo

Uma geomanta, em, sofreu um deslizamento de terras no início desta sexta-feira (09). De acordo com a Prefeitura de Cariacica, o incidente pode ter sido causado por vandalismo na estrutura, que fica na rua Gabino Rios.

A Prefeitura explicou, por nota, que houve o ato de vandalismo na estrutura da geomanta há duas semanas, o que teria causado destruição em parte dela.

"O reparo estava sendo feito desde então mas as fortes chuvas das últimas 48 horas terminaram por danificar ainda mais a estrutura. A Defesa Civil já esteve no local e fez as orientações necessárias aos moradores. Como medida paliativa, será colocada uma lona na parte descoberta da geomanta. Após as chuvas serão feitos os reparos", disse, por nota.