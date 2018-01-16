Desfile de 50 blocos da Grande Vitória depende de aval da PM

Bloco Amigos da Onça, em Vitória, no ano passado Crédito: Divulgação

Prefeituras da Grande Vitória e do litoral avaliam a liberação de mais de 50 blocos para o carnaval e esperam contar com o apoio da Polícia Militar durante a folia. Sem o efetivo policial, não há garantia para a realização dos desfiles.

Na Capital, por exemplo, a PM participa da Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua, bem como Ministério Público e outros órgãos e entidades. E, somente com a autorização de todos os membros, o bloco é autorizado a desfilar. Nesse caso, o apoio militar está assegurado. Se não for assim, o bloco não sai, informa a assessoria da Secretaria Municipal de Cultura. Na cidade, 10 blocos pediram autorização, e seis deles já receberam o aval.

Em Cariacica, onde 15 blocos vão desfilar, a autorização também é concedida mediante apoio da polícia. A reunião com representantes dos grupos, PM e prefeitura aconteceu na última semana para estabelecer normas e também discutir questões de segurança para os dias de desfile.

Já no município da Serra, a reunião com a PM acontece na próxima quinta, quando será debatida a segurança para os 30 blocos que desfilam no carnaval.

Depois da confusão no Orla Folia, desfile pré-carnavalesco na Praia de Itaparica, Vila Velha, o município avalia, junto com a Polícia Militar, os procedimentos para autorizaçação de novas apresentações de blocos na cidade.

Em Linhares, o único bloco de pré-carnaval  Caramelada  já recebeu autorização. O apoio é feito pela Guarda Municipal e, como em anos anteriores, a prefeitura também espera a parceria da PM.

BLOCOS

Liberação e segurança

Vitória

10 blocos pediram autorização para desfilar, seis já receberam o aval. No município, a PM participa de comissão que autoriza os desfiles. O bloco só sai se tiver apoio militar.

Cariacica

15 blocos receberam autorização. PM já participou de reunião para discutir a segurança dos desfiles.

Vila Velha

Reavalia, junto com a PM, procedimentos para novas autorizações para desfile de blocos.

Serra

Reunião com a PM será realizada na quinta, quando prefeitura vai discutir segurança para os 30 blocos do município.

Linhares

O município conta apenas com um bloco, o Caramelada, cuja segurança é feita pela Guarda Municipal e PM.

Presidente Kennedy e Guarapari

Os dois municípios informaram que ainda não definiram como será o desfile de blocos e a participação da PM.

Outros

Os demais municípios da Grande Vitória  Viana e Fundão  e do litoral não deram retorno à demanda.