Desfile de 50 blocos da Grande Vitória depende de aval da PM

Prefeituras da Grande Vitória e do litoral avaliam a liberação de mais de 50 blocos para o carnaval e esperam contar com o apoio da Polícia Militar durante a folia. Sem o efetivo policial, não há garantia para a realização dos desfiles.
Na Capital, por exemplo, a PM participa da Comissão de Avaliação dos Desfiles de Blocos de Rua, bem como Ministério Público e outros órgãos e entidades. E, somente com a autorização de todos os membros, o bloco é autorizado a desfilar. Nesse caso, o apoio militar está assegurado. Se não for assim, o bloco não sai, informa a assessoria da Secretaria Municipal de Cultura. Na cidade, 10 blocos pediram autorização, e seis deles já receberam o aval.
Em Cariacica, onde 15 blocos vão desfilar, a autorização também é concedida mediante apoio da polícia. A reunião com representantes dos grupos, PM e prefeitura aconteceu na última semana para estabelecer normas e também discutir questões de segurança para os dias de desfile.
Já no município da Serra, a reunião com a PM acontece na próxima quinta, quando será debatida a segurança para os 30 blocos que desfilam no carnaval.
Depois da confusão no Orla Folia, desfile pré-carnavalesco na Praia de Itaparica, Vila Velha, o município avalia, junto com a Polícia Militar, os procedimentos para autorizaçação de novas apresentações de blocos na cidade.
Em Linhares, o único bloco de pré-carnaval Caramelada já recebeu autorização. O apoio é feito pela Guarda Municipal e, como em anos anteriores, a prefeitura também espera a parceria da PM.
BLOCOS
Liberação e segurança
Vitória
10 blocos pediram autorização para desfilar, seis já receberam o aval. No município, a PM participa de comissão que autoriza os desfiles. O bloco só sai se tiver apoio militar.
Cariacica
15 blocos receberam autorização. PM já participou de reunião para discutir a segurança dos desfiles.
Vila Velha
Reavalia, junto com a PM, procedimentos para novas autorizações para desfile de blocos.
Serra
Reunião com a PM será realizada na quinta, quando prefeitura vai discutir segurança para os 30 blocos do município.
Linhares
O município conta apenas com um bloco, o Caramelada, cuja segurança é feita pela Guarda Municipal e PM.
Presidente Kennedy e Guarapari
Os dois municípios informaram que ainda não definiram como será o desfile de blocos e a participação da PM.
Outros
Os demais municípios da Grande Vitória Viana e Fundão e do litoral não deram retorno à demanda.