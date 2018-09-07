Desfile Cívico é realizado em Guarapari; veja vídeo

Desfile foi realizado em Guarapari Crédito: Reprodução/Secom

O governador Paulo Hartung, secretários de governo e outras autoridades participaram na manhã desta sexta-feira do Desfile Cívico do dia 7 de Setembro, que neste ano aconteceu em Guarapari . O evento contou com cerca de 60 viaturas das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro.

É o quarto ano seguido que a festa deixa de ocorrer em Vitória para ser feita em outros municípios do Estado: foram duas vezes em Cariacica, uma em Linhares e, agora, na Cidade Saúde.

A realização do desfile, marca do 7 de Setembro, fora da capital do Estado, é alvo polêmica, muitas vezes atribuída à política. Mas o secretário-chefe da Casa Militar, o coronel da PM Daltro Ferrari, diz que o objetivo dessa ação é prestigiar também capixabas de outras cidades, sem menosprezar a capital.