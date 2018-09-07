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7 de Setembro

Desfile Cívico é realizado em Guarapari; veja vídeo

O evento contou com cerca de 60 viaturas das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 14:29

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 14:29

Desfile foi realizado em Guarapari Crédito: Reprodução/Secom
O governador Paulo Hartung, secretários de governo e outras autoridades participaram na manhã desta sexta-feira do Desfile Cívico do dia 7 de Setembro, que neste ano aconteceu em Guarapari. O evento contou com cerca de 60 viaturas das polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro.
É o quarto ano seguido que a festa deixa de ocorrer em Vitória para ser feita em outros municípios do Estado: foram duas vezes em Cariacica, uma em Linhares e, agora, na Cidade Saúde.
A realização do desfile, marca do 7 de Setembro, fora da capital do Estado, é alvo polêmica, muitas vezes atribuída à política. Mas o secretário-chefe da Casa Militar, o coronel da PM Daltro Ferrari, diz que o objetivo dessa ação é prestigiar também capixabas de outras cidades, sem menosprezar a capital.
"Isso dá o sentimento ao cidadão daquele local de pertencimento ao Estado, de valor ao município. Isso é muito gratificante para nós, que estamos sendo muito bem recebidos, está sendo bem vista essa nossa ação", acrescentou o coronel.

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