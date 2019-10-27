Desempregado, porteiro passa o dia com cartaz à espera de uma chance

O desconhecimento na área de informática comprometeu a permanência de Jaci no prédio onde trabalhava como porteiro, quando a equipe que administrava o condomínio foi trocada. A dispensa ocorreu em dezembro do ano passado e, questionado se, ao longo desse período, teve chance de fazer algum curso de qualificação, ele disse que não teve condições.

"Não tenho dinheiro para fazer um curso e, mesmo se for de graça, não tenho dinheiro para a passagem. É muito caro"

O porteiro desempregado conta que, para ir até Vila Velha com o seu cartaz pedindo emprego, também depende da doação de pessoas para pagar a passagem. Por lá, só bebe a água que pega do bebedouro do supermercado e nada mais. Passa a manhã inteira e parte da tarde em frente a um supermercado, alimentado apenas pelo café que toma antes de sair de casa. Volta a fazer uma refeição no início da noite, quando chega em casa.