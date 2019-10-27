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Procura-se emprego

Desempregado, porteiro passa o dia com cartaz à espera de uma chance

Jaci Divino Gomes, 55 anos, foi dispensado neste mês de um supermercado e passa dificuldades, inclusive para se alimentar. Caso ganhou as redes sociais

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 18:13
Jaci Divino Gomes fica na porta de um supermercado, em Vila Velha, pedindo emprego Crédito: Reprodução
Diante da dificuldade de conseguir um emprego, Jaci Divino Gomes, de 55 anos, resolveu apelar: todos os dias ele sai de sua casa, em Cariacica , e segue para a Praia da Costa, em Vila Velha, onde fica com um cartaz pedindo uma oportunidade.  Com experiência em várias atividades, ele se candidata a uma vaga como porteiro, ajudante de cozinha ou caseiro.  O caso ganhou repercussão nas redes sociais, sobretudo pela razão por ter sido dispensado do trabalho em um condomínio: ele não domina o uso de internet. 

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O desconhecimento na área de informática comprometeu a permanência de Jaci no prédio onde trabalhava como porteiro, quando a equipe que administrava o condomínio foi trocada. A dispensa ocorreu em dezembro do ano passado e, questionado se, ao longo desse período, teve chance de fazer algum curso de qualificação, ele disse que não teve condições. 
"Não tenho dinheiro para fazer um curso e, mesmo se for de graça, não tenho dinheiro para a passagem. É muito caro"
Jaci Gomes - Porteiro 
O porteiro desempregado conta que, para ir até Vila Velha com o seu cartaz pedindo emprego, também depende da doação de pessoas para pagar a passagem.  Por lá, só bebe a água que pega do bebedouro do supermercado e nada mais. Passa a manhã inteira e parte da tarde em frente a um supermercado, alimentado apenas pelo café que toma antes de sair de casa. Volta a fazer uma refeição no início da noite, quando chega em casa. 
"A situação está muito difícil, mas não tenho mais o que fazer a não ser pedir ajuda", finaliza. 

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