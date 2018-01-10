Desembargador e padre estão na lista da defesa de Hilário Frasson

Hilário Frasson é acusado de ter mandado matar a ex-mulher, a médica Milena Gottardi, assassinada no estacionamento do Hucam Crédito: Fernando Madeira

As primeiras audiências do processo de julgamento do caso Milena Gottardi, médica baleada na saída de hospital em 14 de setembro do ano passado, em Vitória, e morta no dia seguinte, serão realizadas a partir de 16 de janeiro (terça-feira que vem). Serão chamadas 51 testemunhas de defesa e acusação. Na lista de defesa do policial civil Hilário Frasson, ex-marido dela e acusado de mandante do crime, consta de desembargador a padre.

Na lista de testemunhas convocada pelo advogado de defesa Hilário, Homero Mafra, foram convocadas 13 pessoas, entre elas um desembargador aposentado, dois assessores de desembargador, o chefe da Polícia Civil do Espírito Santo, Guilherme Daré, e um padre da Igreja Católica, José Pedro Lucchi.

Foi Lucchi quem celebrou a missa de 7º dia da médica assassinada no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam) e também e o casamento de Hilário e Milena, há 13 anos.

Na época do crime, ele disse que ficou em choque ao saber o desfecho do caso, em que a polícia acusa o ex-marido de ser mandante do assassinato de Milena.

Conheci a família dos dois em Fundão. Fiz o casamento deles e acompanhei alguns momentos da vida do casal. A Milena era uma pessoa de fé, bondosa, médica exemplar e mãe amorosa. O que aconteceu feriu a todos nós. Agora é ter fé em Deus para cicatrizar todas as feridas. O que aconteceu feriu a todos nós, disse na época.

Homero Mafra informou que a relação de nomes foi passada pelo próprio policial civil, mas não quis comentar sobre os nomes que contam nela.

INÍCIO

O restante das audiências serão realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro. No primeiro dia, serão chamadas as pessoas apontadas pelas defesas dos denunciados como mandantes do assassinato da médica: Hilário Frasson e o pai dele, Esperidião Frasson.

Já no dia 31 de janeiro, devem comparecer as testemunhas apontadas pela defesa de Hermenegildo Palauro Filho, conhecido como Judinho, e Valcir da Silva Dias, ambos acusados de serem intermediários do crime.

MPES quer ouvir mãe da médica

A lista de testemunhas de acusação formulada pelo Ministério Público Estadual (MPES) contém 19 pessoas. Entre elas, o delegado Janderson Lube, responsável pelas investigações, a mãe de Milena, Zilca Gottardi Tonini, e o irmão da médica, Douglas Gottardi Tonini.

Os parentes da médica já haviam prestado depoimento à Polícia Civil e relataram a dificuldade do policial civil Hilário Frasson em aceitar a separação. Zilca chegou a dizer que Hilário tinha um comportamento bipolar, com atitudes agressivas. Eu sinto pavor de Hilário, onde ele estava o ambiente ficava pesado e instável, revelou em depoimento.

SEPARAÇÃO DIFÍCIL

A maioria das testemunhas são amigos da médica que serão novamente ouvidos. Eles relataram em depoimento uma separação conturbada do casal, a ponto de Hilário monitorar, perseguir e ameaçar a médica. Milena confidenciou que sentia-se refém dentro da própria casa.

TESTEMUNHAS

Hilário Frasson

13 testemunhas

A médica Milena Gottardi Tonini Frasson, de 38 anos, morreu no dia 15 de setembro após ter sido baleada na cabeça Crédito: Reprodução/Facebook

Serão 13 testemunhas de defesa de Hilário, sete ouvidas em 30 de janeiro. Entre os nomes, o desembargador aposentado Arnaldo Santos Souza; o assessor de desembargador João Guilherme Souza Pelição; chefe da polícia civil,

Esperidião Frasson

Cinco testemunhas

De cinco testemunhas de defesa do pai de Hilário, duas serão ouvidas no dia 30 de janeiro.

Valcir

Seis testemunhas

Serão seis testemunhas de defesa, quatro serão ouvidas em 31 de janeiro.

Hermenegildo Palauro Filho

Oito testemunhas

Serão oito testemunhas de defesa, uma será ouvida no dia 31 de janeiro.

Acusação

19 testemunhas

De 19 testemunhas, seis serão ouvidas nos dias 16 e 17 de janeiro. Na lista do Ministério Público, consta o delegado Janderson Lube, um policial civil e parentes e amigos de Milena.

LISTA DE TESTEMUNHAS DE CONVOCADAS PELO MINISTÉRIO PÚBICO E DE DEFESA

Lista de defesa Hilário Frasson

Desembargador aposentado Arnaldo Santos Souza

Empresário Gustavo Pimentel Simões

Assessor do Desembargador Ney Coutinho, João Guilherme Souza Pelição

Advogado Marne Seara Borges

Chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré,

Empresário Valmir Pandofi

Assessor da desembargadora Janeth Simões. Rodrigo Alves Aver

Leonardo Cláudio

Elenita Alves Frasson

Padre Pedro Luchi

Secretário de Finanças da Prefeitura de Aracruz, Zamir Gomes Rosalino

Advogado Alécio Jocimar Fávaro

Porteiro do Edifício Lila, Moisés

Lista de defesa de Esperidião Frasson

Paulo Renato Magevsky

Elenice Ferreira Magevsky

José Ferreira Capanholi

Valdemir Nascimento Lima

Pedro Nascimento Lima

Lista da defesa de Hermenegildo Palaoro Filho, Judinho

Josefina Acker

Clerio Zucolotto

Rafael Tofoli Samora

Carlos Augusto Tofoli

Adriane Tadeu Dias

Evandir Castelo Correa

Paulo Cesar Barbosa Alvarenga

Francisco Guilherme Médici Loureiro

Lista de defesa de Valcir da Silva Dias

Rosoani Mello Santana

Berenice Maria Pereira de Araújo

Jociana Miranda Ambrosio

Ludymila Aparecida Ramalho Cadete

Jananci Galvão dIAS

Maria da Glória Mendes da Cruz

MINISTÉRIO PÚBLICO

1. Janderson Birschner Lube - Delegado de Polícia Civil;

2. Igor de Oliveira Carneiro - Policial Civil;

3. Ana Paula Protzner Morbeck

4. Maria Isabel Lima dos Santos

5. Edineia Alvarenga

6. Shintia Gottardi de Almeida

7. Marcefle Gomes da Cruz

8. Zilca Maria Gottardi Tonini

9. Douglas Gottardi Tonini

10. Rache! Lacourt Costa do Amaral

11. Bianca Pavan Piccolii

12. Aline Coelho Moreira Fraga

13. Fernanda Coutinho Lopes Raposo

14. Livia Maria Araújo Maia

15. Marcelo Thompson

16. Ulisses Nascimento de Oliveira Barbosa

17. Gustavo Garcia Wierman

18. Cesar Augusto Arcari

19. Felismino Martins

Outros acusados convocaram menos testemunhas

As defesas dos outros acusados pela morte da médica Milena Gottardi convocaram uma quantidade menor de testemunhas em comparação a lista de Hilário Frasson, que consta 13 pessoas.

A lista das testemunhas de defesa do outro acusados de ser o mandante do crime, Esperidião Frasson, pai de Hilário, possui cinco pessoas. Elas serão ouvidas no dia 30 de janeiro junto com as pessoas convocadas pelo policial civil.

Já os nomes da defesa de um dos intermediários do crime, Hermenegildo Palaoro Filho, conhecido como Judinho, são oito. A lista do outro acusado de ser intermediário, Valcir da Silva Dias, conta com seis pessoas.

O responsável pelo escritório Trancoso e Lopes Advocacia, que faz a defesa de Valcir, disse que não iria comentar o assunto. Os outros advogados dos acusados foram procurados pela reportagem, mas não retornaram às mensagens e ligações.

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