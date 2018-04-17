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Erosão

DER-ES vai sinalizar trecho da Rodovia do Sol destruído por ressaca

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informa que até a tarde desta terça (17) a faixa multiuso será isolada e o espaço afetado, sinalizado.

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 15:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 15:33
Ressaca atingiu a Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe Crédito: Capitão da Silva
O trecho da Rodovia do Sol atingido por erosão devido a um ressaca do mar nesta segunda-feira (16) está sob supervisão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O percurso próximo ao trevo de Meaípe, na via que liga Guarapari a Anchieta, teve uma parte muito próxima do asfalto atingida pelo mar. A faixa multiuso será isolada e o espaço sinalizado até o final desta terça (17), informou o DER.
Nesta segunda, o capitão Silva, da Polícia Militar, fez o registro do estrago e se mostrou preocupado com a situação do trecho da Rodovia do Sol.
Não havia sinalização ou interdição no local até esta segunda (16), situação que mudará nesta terça, prometeu o DER. Em nota, o órgão informou que que está monitorando o avanço da maré e as chuvas na região. Na tarde de hoje a faixa multiuso, de uso de ciclistas e pedestres, será isolada, e o espaço sinalizado. Não há riscos para o trânsito de veículos na região.
Veja abaixo o vídeo feito pelo capitão Silva na manhã desta segunda-feira (16), em que é possível ter noção do estrago causado pela forte ressaca do mar:

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