DER-ES vai sinalizar trecho da Rodovia do Sol destruído por ressaca

Ressaca atingiu a Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe Crédito: Capitão da Silva

O trecho da Rodovia do Sol atingido por erosão devido a um ressaca do mar nesta segunda-feira (16) está sob supervisão do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). O percurso próximo ao trevo de Meaípe, na via que liga Guarapari a Anchieta, teve uma parte muito próxima do asfalto atingida pelo mar. A faixa multiuso será isolada e o espaço sinalizado até o final desta terça (17), informou o DER.

trecho da Rodovia do Sol. Nesta segunda, o capitão Silva, da Polícia Militar, fez o registro do estrago e se mostrou preocupado com a situação do

Não havia sinalização ou interdição no local até esta segunda (16), situação que mudará nesta terça, prometeu o DER. Em nota, o órgão informou que que está monitorando o avanço da maré e as chuvas na região. Na tarde de hoje a faixa multiuso, de uso de ciclistas e pedestres, será isolada, e o espaço sinalizado. Não há riscos para o trânsito de veículos na região.