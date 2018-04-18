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Erosão

DER-ES sinaliza trecho da Rodovia do Sol atingido por ressaca

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informa que, na tarde desta terça (17), a faixa multiuso foi isolada e, o espaço afetado, sinalizado

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 11:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 11:35
DER-ES sinaliza trecho da Rodovia do Sol afetado pela erosão devido ressaca no mar Crédito: Felipe Mansur Valinho
O trecho da Rodovia do Sol, próximo ao trevo de Meaípe, que sofreu erosão após ser atingido pela ressaca do mar na última segunda-feira (16), foi sinalizado e isolado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) na tarde desta terça-feira (17). 
DANOS NA PISTA
Nesta segunda, o capitão Silva, da Polícia Militar, fez o registro do estrago e se mostrou preocupado com a situação do trecho da Rodovia do Sol.
Ressaca atingiu a Rodovia do Sol que liga Guarapari a Anchieta, depois do trevo de Meaípe Crédito: Capitão da Silva
O DER-ES informou que que está monitorando o avanço da maré e as chuvas na região. A faixa multiuso, de uso de ciclistas e pedestres foi isolada e o espaço sinalizado. Não há riscos para o trânsito de veículos.
Veja abaixo o vídeo feito pelo capitão Silva na manhã desta segunda-feira (16), em que é possível ter noção do estrago causado pela forte ressaca do mar:

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