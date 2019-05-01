Delegacia vira abrigo de moradores de rua em Cariacica

O prédio onde funcionava a Delegacia de Polícia Civil de Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, virou abrigo para moradores de rua. O imóvel está desativado há pelo menos 10 anos.
A estrutura está com concreto caindo, ferragens expostas e muitas infiltrações. Além disso, é possível encontrar muita sujeira e mato alto.
Com o local abandonado, moradores de rua ocuparam o espaço. Em um dos cômodos da antiga delegacia, a desempregada Simone montou um pequeno abrigo improvisado e está morando no local com o marido, mesmo com estrutura precária.
“Nós não temos para onde ir e descobrimos a delegacia, vimos que estava tudo vazio. Se eu soubesse quem é o dono, eu iria pedir para ficar aqui provisoriamente, até meu marido arrumar um serviço e alugar uma casa. Mas não sei quem é dono daqui”, disse a moradora Simone.
POLICIA CIVIL
A Polícia Civil informou que uma empresa já foi contratada para realizar a demolição e a limpeza da estrutura.
O órgão declarou ainda que no local será construído um novo complexo para servir de sede para as delegacias de Jardim América, Campo Grande e Delegacia da Mulher, em Cariacica. O serviço está avaliado em R$ 80 mil. Os prazos não foram divulgados.