Delegacia vira abrigo de moradores de rua em Cariacica

O prédio abandonado está com concreto caindo, infiltrações, sujeira e mato alto Crédito: reprodução/tv gazeta

O prédio onde funcionava a Delegacia de Polícia Civil de Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória, virou abrigo para moradores de rua. O imóvel está desativado há pelo menos 10 anos.

A estrutura está com concreto caindo, ferragens expostas e muitas infiltrações. Além disso, é possível encontrar muita sujeira e mato alto.

Com o local abandonado, moradores de rua ocuparam o espaço. Em um dos cômodos da antiga delegacia, a desempregada Simone montou um pequeno abrigo improvisado e está morando no local com o marido, mesmo com estrutura precária.

“Nós não temos para onde ir e descobrimos a delegacia, vimos que estava tudo vazio. Se eu soubesse quem é o dono, eu iria pedir para ficar aqui provisoriamente, até meu marido arrumar um serviço e alugar uma casa. Mas não sei quem é dono daqui”, disse a moradora Simone.

POLICIA CIVIL

A Polícia Civil informou que uma empresa já foi contratada para realizar a demolição e a limpeza da estrutura.

O órgão declarou ainda que no local será construído um novo complexo para servir de sede para as delegacias de Jardim América, Campo Grande e Delegacia da Mulher, em Cariacica. O serviço está avaliado em R$ 80 mil. Os prazos não foram divulgados.