Após trégua da chuva, alertas de deslizamento e alagamento foram cessados Crédito: Caique Verli

Your browser does not support the audio element. Defesa Civil retira alertas de deslizamentos e alagamentos para o ES

Após uma trégua das fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nas últimas semanas, a Defesa Civil Estadual informou que não existem mais alertas do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) para risco de movimento de massa e alagamentos no Espírito Santo. Com isso, o plano de emprego do órgão e do Corpo de Bombeiros voltou para a normalidade.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel André Có, ressaltou que os alertas cessaram, mas reforçou a atenção que moradores de áreas de risco devem ter.

Nós não temos previsão de chuva forte para os próximos dias. Mas a gente passou um período grande de chuvas e é importante que, quem mora em encostas e locais que são suscetíveis a alagamento, mantenha um estado de atenção, porque esse local pode voltar a sofrer com uma chuva mais forte, explicou.

BALANÇO

O balanço atualizado dos danos causados pela chuva foi divulgado na manhã desta segunda-feira (25). No total, 771 pessoas continuam fora de casa, sendo 702 desalojados e 69 desabrigados. Apesar do plano de emprego da Defesa Civil ter voltado à normalidade, o coordenador do órgão reforça o trabalho dos municípios.

Logicamente que os municípios que sofreram com essas chuvas estão trabalhando para voltar à normalidade do dia a dia, disse.

A Defesa Civil Estadual também apresentou um balanço das atividades realizadas durante o período de chuvas. Do dia 12 ao dia 24 deste mês, foram registrados 2.824 chamados, com um pico nas fortes chuvas do dia 14/11, quando 491 chamados foram recebidos.

No dia 14/11 foi criado o Sistema de Comando e Operação (SCO) para coordenar as operações dos militares durante as chuvas. Neste domingo (24), com o cessar dos alertas, o SCO foi desmobilizado. No entanto, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, afirmou que toda a organização se mantém funcionando para eventuais chuvas.