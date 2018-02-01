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Defesa Civil interdita casas após bloco de pedra rolar em Vitória

Todas as famílias consentiram em sair dos imóveis e estão abrigadas em casas de parentes e amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 00:14

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 00:14

Defesa Civil mantém um esquema de plantão e vistoria de áreas de risco na capital Crédito: Wilbert Suave Silva
Cinco casas foram interditadas pela Defesa Civil de Vitória, no bairro Jesus de Nazareth, nesta quarta-feira (31). Segundo a prefeitura, o motivo da interdição foi o rolamento de um bloco de pedra.
A prefeitura informou ainda que todas as famílias consentiram em sair dos imóveis e estão abrigadas em casas de parentes e amigos. Nesta quinta-feira (1), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) fará a limpeza do local e a Secretaria de Obras e Habitação (Semohab) enviará um projetista para avaliar se há necessidade de desmonte do bloco.
PLANTÃO
A Defesa Civil mantém um esquema de plantão e vistoria de áreas de risco na capital. Uma equipe do órgão está 24 horas de prontidão para atender a qualquer demanda da população. O munícipe pode acionar o plantão através do telefone (27) 98818-4432.

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