Defesa Civil interdita casas após bloco de pedra rolar em Vitória

Defesa Civil mantém um esquema de plantão e vistoria de áreas de risco na capital Crédito: Wilbert Suave Silva

Cinco casas foram interditadas pela Defesa Civil de Vitória, no bairro Jesus de Nazareth, nesta quarta-feira (31). Segundo a prefeitura, o motivo da interdição foi o rolamento de um bloco de pedra.

A prefeitura informou ainda que todas as famílias consentiram em sair dos imóveis e estão abrigadas em casas de parentes e amigos. Nesta quinta-feira (1), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semmam) fará a limpeza do local e a Secretaria de Obras e Habitação (Semohab) enviará um projetista para avaliar se há necessidade de desmonte do bloco.

PLANTÃO