Defesa Civil emite alerta máximo para 25 pontos de Vitória

Defesa Civil de Vitória trabalha em local de rolamento de pedra no bairro Jesus de Nazareth Crédito: Diego Alves

A Defesa Civil de Vitória, emitiu na manhã desta terça-feira (06), alerta preto, considerado máximo para 25 áreas de risco na capital. A recomendação é para que os moradores desses locais deixem imediatamente suas residências e procurem um local seguro até que o período de chuvas termine. A informação foi emitida por meio do aplicativo de celular Vitória Online.

De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o alerta preto, acionado quando a média do volume de chuva ultrapassa 100 mm em 24 horas, foi emitido para os locais em que podem ocorrer alagamentos, deslizamentos de terra e rolamento de pedras, devido ao volume de chuva acumulado e também previsto por institutos meteorológicos para as próximas horas. Em outros 13 pontos o alerta é vermelho.

Lista com pontos em alerta preto em Vitória Crédito: Arte

Vitória conta atualmente com 22 pluviômetros espalhados pela cidade. Eles calculam a média de chuva captada e emitem o alerta automaticamente uma vez que esse valor chega a 70 mm em 24 horas. As pessoas que têm o aplicativo Vitória Online e se encontram em local afetado, recebem uma notificação pelo celular.

Em entrevista para o Gazeta Online na noite de segunda-feira (05), o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, explicou que, nesse caso, é preciso evacuar o local com urgência e só será possível retornar para casa após vistoria da Defesa Civil.