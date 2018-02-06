Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Risco

Defesa Civil emite alerta máximo para 25 pontos de Vitória

De acordo com Defesa Civil, os moradores que moram nessas áreas de risco devem procurar imediatamente um local seguro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 15:16

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 15:16

Defesa Civil de Vitória trabalha em local de rolamento de pedra no bairro Jesus de Nazareth Crédito: Diego Alves
A Defesa Civil de Vitória, emitiu na manhã desta terça-feira (06), alerta preto, considerado máximo para 25 áreas de risco na capital. A recomendação é para que os moradores desses locais deixem imediatamente suas residências e procurem um local seguro até que o período de chuvas termine. A informação foi emitida por meio do aplicativo de celular Vitória Online. 
De acordo com a Defesa Civil de Vitória, o alerta preto, acionado quando a média do volume de chuva ultrapassa 100 mm em 24 horas, foi emitido para os locais em que podem ocorrer alagamentos, deslizamentos de terra e rolamento de pedras, devido ao volume de chuva acumulado e também previsto por institutos meteorológicos para as próximas horas. Em outros 13 pontos o alerta é vermelho. 
Lista com pontos em alerta preto em Vitória Crédito: Arte
Vitória conta atualmente com 22 pluviômetros espalhados pela cidade. Eles calculam a média de chuva captada e emitem o alerta automaticamente uma vez que esse valor chega a 70 mm em 24 horas. As pessoas que têm o aplicativo Vitória Online e se encontram em local afetado, recebem uma notificação pelo celular.
Em entrevista para o Gazeta Online na noite de segunda-feira (05), o coordenador da Defesa Civil de Vitória, Jonathan Jantorno, explicou que, nesse caso, é preciso evacuar o local com urgência e só será possível retornar para casa após vistoria da Defesa Civil.
Até o momento, a reportagem não conseguiu falar novamente com o coordenador da Defesa Civil de Vitória para esclarecer onde ficam os abrigos institucionais da prefeitura. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados