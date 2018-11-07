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Chuva no ES

Defesa Civil emite alerta de deslizamentos para 51 bairros de Vitória

O alerta foi emitido devido à chuva e ventos fortes que podem atingir o Estado na quinta-feira (8)

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 20:00
Crédito: Diego Alves
A Prefeitura de Vitória, por meio da Defesa Civil, emitiu nesta quarta-feira (7) um alerta de deslizamento para 51 bairros da Capital, devido à chuva e ventos fortes que podem atingir o Espírito Santo na próxima quinta-feira (8).
De acordo com o Climatempo, na quinta-feira, pela manhã ocorrem períodos de sol na Grande Vitória nesta quinta-feira (8), mas, à tarde, a chuva engrossa e pode ser forte com raios e rajadas de vento até a noite. Nos próximos dias, a tendência é de que essas áreas de instabilidade continuem pairando sobre o Estado.
> Muro cai e cinco casas são interditadas após chuvas
O instituto afirma, ainda, que a sexta-feira (9) também será um dia de alerta em todo o Espírito Santo por causa da chuva forte e problemas com alagamentos e deslizamentos. Já no fim de semana, possivelmente podem ocorrer alguns períodos de sol, mas a quantidade de nuvens ainda será grande. Este dia também será de alerta em todo o Estado por causa da chuva forte e problemas com alagamentos e deslizamentos.
> Rio Novo do Sul acumula mais de 100 milímetros de chuva em 24h
MAIORES VOLUMES DE CHUVA DE ACORDO COM INMET
Uma grande convergência de ventos em vários níveis estimula a formação de grandes áreas de instabilidade sobre boa parte do Brasil, inclusive no Espírito Santo. Já choveu muito pelo Estado e a previsão é de que, nos próximos dias, tem mais chuva para cair. Veja abaixo alguns volumes de chuva já registrados em um período de 24 horas entre os dias 5 e 6 de novembro.
Crédito: Inmet

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