Defesa Civil do ES: força-tarefa sai do alerta máximo

A Defesa Civil Estadual saiu do alerta máximo vigente nos últimos dias em relação ao plano de emprego nas áreas afetadas pelas chuvas para o estágio de observação. Embora a alteração do plano de ação possa induzir a uma diminuição dos trabalhos, não é o que ocorre na prática. É o que explica o tenente-coronel do corpo de Bombeiros Carlos Wagner Barbosa.

Defesa Civil segue atuando nas cidades afetadas mesmo com a diminuição no nível de alerta vigente Crédito: Secom-ES

"A cobertura permanece, mas o nível de disposição e de procedimento que se alteram. O plano de emprego parte da normalidade. Quando o cenário muda e já se tem um alerta relativo a riscos em determinada área, passamos para o plano de observação. Seguindo o ritmo de mais alertas, entramos então em um estágio de atenção. Se tenho seis ou mais alertas altos vigentes, ou apenas um muito alto, aí entramos em alerta máximo. Foi o que observamos nos últimos dias. Neste momento, estamos em observação, que é uma escala acima do estado de normalidade", detalhou.

O militar contou ainda que o determinante para se mudar o plano emprego tem relação direta com a ação dos bombeiros nas áreas sob alertas vigentes.

"Essa mudança tem relação direta com o emprego das tropas de prontidão. No máximo, eu preciso ter homens em prontidão e condições de atender em vários locais. Já no de observação isso não se faz necessário. O fato de estarmos sob vigência de um alerta mais baixo não significa que o nível de trabalho e empenham tenham diminuído também", destacou o tenente-coronel, complementando que o suporte aos necessitados segue inalterado.

"Continuamos com apoio humanitário através dos Bombeiros, limpando hospitais, escolas, creches e desempenhando ações para o reestabelecimento da normalidade. Os agentes da Defesa Civil Estadual seguem fazendo vistorias e identificando áreas de risco. Todos seguem trabalhando na mesma intensidade e até mais", finalizou.