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Chuva no ES

Defesa Civil divulga novo boletim de acumulado de chuva no ES

Viana foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com o acumulado de 87.8 mm
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 23:01

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 23:01

Chuva forte provoca transtornos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, às 18 horas desta quinta-feira (8) mostra que, na Grande Vitória, Viana foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com o acumulado de 87.8 mm de chuva, seguido por Guarapari, com 84.41 mm.
Em Cariacica, o município registrou 76.72 mm e houve deslizamentos na região. Na rua Maria Preta, no bairro Rosa da Penha, um barranco cedeu e derrubou parte de um muro. Já na região da Rodovia do Contorno, uma grande pedra rolou de um barranco e atingiu um galpão de uma empresa.
Fonte: Cemaden 

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