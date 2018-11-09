Defesa Civil divulga novo boletim de acumulado de chuva no ES

Um boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, às 18 horas desta quinta-feira (8) mostra que, na Grande Vitória, Viana foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com o acumulado de 87.8 mm de chuva, seguido por Guarapari, com 84.41 mm.
Em Cariacica, o município registrou 76.72 mm e houve deslizamentos na região. Na rua Maria Preta, no bairro Rosa da Penha, um barranco cedeu e derrubou parte de um muro. Já na região da Rodovia do Contorno, uma grande pedra rolou de um barranco e atingiu um galpão de uma empresa.
Fonte: Cemaden