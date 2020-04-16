Defensoria pede antecipação da vacina contra a gripe para grávidas

As Defensorias Públicas do Espírito Santo e da União entraram com uma ação na Justiça para que as grávidas e as mães que deram à luz nos últimos 45 dias sejam incluídas como público-alvo da segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que começou nesta quinta-feira (16).
Inicialmente, esta fase seria destinada a doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. Porém, no início deste mês, devido ao cenário de pandemia, o Ministério da Saúde realizou mudanças na ordem de quem deveria se vacinar. Foram elas:
- A inclusão de caminhoneiros, motoristas de transporte público, portuários, indígenas, funcionários do sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas e presos.
- A exclusão de professores, que passaram a ingressar o público-alvo da terceira etapa da campanha.
Diante desta alteração e do fato de que, no início deste mês, as grávidas e mulheres que deram à luz recentemente terem sido enquadradas como grupo de risco para o novo coronavírus, as Defensorias Públicas argumentam que houve uma inversão de prioridades no programa de vacinação.
"O surgimento de novos vírus não pode alterar a já consolidada prioridade dessas mulheres na vacinação contra a gripe, visto que o alto risco de morte delas, ao contraírem a influenza, persiste mesmo no contexto da pandemia"
Com esses argumentos, as instituições pedem que esses dois grupos de mulheres passem a ingressar o público-alvo da segunda fase da campanha. Inicialmente e até esta quinta-feira (16) elas ingressam o grupo da terceira etapa, que tem início previsto apenas no próximo dia 9 de maio.
O pedido é para que a ordem estabelecida pelo Ministério da Saúde seja revista e a alteração no calendário de imunização seja feita em um prazo de até 48 horas. Caso a solicitação feita nesta quarta-feira (15) não seja atendida injustificadamente, as Defensorias pedem a aplicação de uma multa diária no valor de R$ 10 mil.
CALENDÁRIO 2020 VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
Neste ano, a vacinação contra a gripe foi antecipada por causa da pandemia e começou no dia 23 de março. No primeiro momento, o programa teve como foco os profissionais da saúde e os idosos com 60 anos ou mais. A campanha nacional termina no dia 22 de maio. Até esta quinta-feira (16), o calendário está da seguinte forma:
- [1ª FASE] A partir do dia 23 de março: profissionais da saúde e idosos a partir de 60 anos.
- [2ª FASE] A partir do dia 16 de abril: doentes crônicos, policiais, bombeiros, caminhoneiros, motoristas de transporte público, portuários, indígenas, funcionários do sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas e presos.
- [3ª FASE] A partir do dia 9 de maio: professores, grávidas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com deficiência e quem tem mais de 55 anos de idade.