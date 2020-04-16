Defensoria pede antecipação da vacina contra a gripe para grávidas

Defensoria Pública quer que mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias também façam parte da segunda etapa da campanha

"O surgimento de novos vírus não pode alterar a já consolidada prioridade dessas mulheres na vacinação contra a gripe, visto que o alto risco de morte delas, ao contraírem a influenza, persiste mesmo no contexto da pandemia"

Com esses argumentos, as instituições pedem que esses dois grupos de mulheres passem a ingressar o público-alvo da segunda fase da campanha. Inicialmente  e até esta quinta-feira (16)  elas ingressam o grupo da terceira etapa, que tem início previsto apenas no próximo dia 9 de maio.

O pedido é para que a ordem estabelecida pelo Ministério da Saúde seja revista e a alteração no calendário de imunização seja feita em um prazo de até 48 horas. Caso a solicitação feita nesta quarta-feira (15) não seja atendida injustificadamente, as Defensorias pedem a aplicação de uma multa diária no valor de R$ 10 mil.