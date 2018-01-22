Decreto de Temer autoriza Nubank a virar banco

O presidente Michel Temer autorizou o Nubank a ter uma operação bancária, dando mais autonomia para a fintech conhecida pelos cartões de crédito roxos. Segundo publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira (22), "é do interesse do governo brasileiro a participação estrangeira de até 100 por cento no capital da instituição financeira a ser constituída pela Nu Holdings".
Na prática, a decisão significa que a startup não mais precisará de parcerias com bancos no país para montar toda a estrutura de captação de recursos e oferta de crédito. Para isso, o Nubank poderá constituir um braço de negócio específico, a Nu Financeira.
A aprovação, pedida pelo Nubank há cerca de dois anos, é necessária porque, segundo a legislação brasileira uma instituição com capital estrangeiro depende de um decreto presidencial, processo que pode levar vários anos.