Deck desaba e deixa feridos em casa de shows de Vitória

Tapume cede e pessoas caem em buraco durante pagode em Vitória Crédito: Internauta

O que era para ser uma noite de alegria e descontração terminou em um grande susto. Na madrugada desta sexta-feira (30), frequentadores ficaram feridos depois que o deck que cobria uma piscina desabou durante a festa "Pagode da Fazendinha", em um casa de shows localizada na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória. Segundo os proprietários do estabelecimento, entre oito e dez pessoas ficaram feridas. Quem esteve no local relatou momentos de desespero e reclamou da falta de assistência às pessoas que se machucaram.

Mesmo com várias pessoas caídas e machucadas, a música não parou de tocar. A administradora Nathia Marcos, de 30 anos, afirma ainda que os feridos não foram socorridos por ambulâncias e tiveram que recorrer à motoristas de aplicativo e táxis para deixar o local rumo ao hospital.

"Tinha muita gente, a casa estava superlotada e tinha centenas de pessoas em cima do tapume de madeira que cobre a piscina do local. Eu já tinha ido lá outras vezes e nem sabia que tinha uma piscina ali. Com o peso, parte da madeira cedeu. Tinha umas 300 pessoas lá em cima. A gente ali machucado, com medo do restante da madeira desabar na nossa cabeça, e eles continuaram com a festa como se nada estivesse acontecendo. Foi de frente para o palco, era só pedir para parar a festa, mas a música continuou tocando", conta Nathia.

Revoltada com a falta de assistência que os feridos receberam, ela e um grupo de pessoas prometem entrar na Justiça contra a casa de shows. "Estou indo fazer um boletim de ocorrência. Quem foi prejudicado vai entrar com uma ação, porque foi um risco muito grande que a gente correu, muita negligência. Poderia ter sido muito pior se a outra parte do deck tivesse desabado na nossa cabeça com a gente caído lá dentro da piscina. A gente foi tirado por amigos e pelos seguranças. Nem ambulância para gente teve, tivemos que chamar táxi para ir para o hospital. A casa é boa, mas aconteceu esse acidente que poderia ter sido evitado", reclama.

Nathia sofreu apenas escoriações, mas uma amiga precisou passar por cirurgia e teve que colocar pinos nos dedos. Elas afirmam que o local estava tão cheio que a maioria das pessoas nem viu o que aconteceu. Gente como Ludmilla Inácio, que estava na festa e não chegou a ver o acidente na área da piscina.

"Tinha tanta gente que só quem estava no meio viu. Eu, que estava no canto, não vi nada. O segurança falou que a piscina desabou, que foi Samu, que tinha gente saindo em maca. O que eu fiquei sabendo mesmo foi depois. O pagode continou normal, até o final, como se nada tivesse acontecido", relatou Ludmilla.

"Fatalidade"

Procurado pelo Gazeta Online, o advogado Leandro Amorim, que defende a casa de shows Fazendinha, disse que os responsáveis pela festa já fizeram contato com a maior parte das pessoas feridas e estão prestando todo tipo de assistência. Sobre a festa ter seguido, mesmo após o acidente, o advogado justificou a atitude como uma forma de evitar uma "confusão generalizada".

"A musica foi mantida apenas para não trazer maior tumulto para a situação, para não ter nenhuma confusão generalizada, pânico. Na hora, quem estava perto ajudou e os seguranças, assim que souberam do que aconteceu, deram apoio. Os proprietários da casa estão inteiramente dispostos a prestar assistência para essas pessoas que se machucaram. Eles já fizeram contato com a maioria dos cliente que se feriram", explicou o advogado.

Ao G1, um dos donos da casa, o empresário Sandro Gasparini, disse que no momento do acidente, 900 pessoas estavam na casa. Ele afirma que tablado suportava mil pessoas e garantiu que está prestando assistência para quatro clientes que ficaram machucados. Foi uma fatalidade. Na segunda-feira, eu vou aterrar essa piscina, assegurou.