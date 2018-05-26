De prontidão, PM do Espírito Santo monitora greve dos caminhoneiros

Viaturas da Polícia Militar escoltam caminhão-tanque em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Vitor Jubini | GZ

A Polícia Militar tem acompanhado de perto as ações de caminhoneiros em rodovias no Espírito Santo. Na tarde desta sexta-feira (25), em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, em Vitória, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, confirmou que o governo tem traçado estratégias para impedir que caminhões com cargas essenciais como remédios, produtos químicos e alimentos perecíveis, sejam impossibilitados de passar por bloqueio. Contudo, até o momento, os policiais apenas monitoram o ato.

"A polícia tem monitorado o movimento e está posicionada em pontos estratégicos para garantir que o direito do cidadão seja respeitado", garantiu Nylton Rodrigues.

Sobre o uso de força militar, Nylton Rodrigues foi categórico e conteve-se em dizer que "é algo que não está descartado". Por outro lado, afirmou que "a polícia já está escoltando caminhões-tanque para atender todo o sistema de serviços fundamentais."

Perguntado sobre prazos para que a polícia comece a agir em caso de resistência por parte dos manifestantes em impedir a liberação dos caminhões, o secretário disse que "essa é uma informação pertencente à estratégia."

O secretário também preferiu não revelar a logística que o governo tem adotado para continuar abastecendo ônibus, viaturas e ambulâncias. "É uma questão nossa e prefiro não falar."