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Greve dos Caminhoneiros

De prontidão, PM do Espírito Santo monitora greve dos caminhoneiros

Secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, não revelou detalhes da operação planejada pelo governo

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 23:39
Viaturas da Polícia Militar escoltam caminhão-tanque em Jardim Limoeiro, na Serra Crédito: Vitor Jubini | GZ
A Polícia Militar tem acompanhado de perto as ações de caminhoneiros em rodovias no Espírito Santo. Na tarde desta sexta-feira (25), em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta, em Vitória, o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, confirmou que o governo tem traçado estratégias para impedir que caminhões com cargas essenciais como remédios, produtos químicos e alimentos perecíveis, sejam impossibilitados de passar por bloqueio. Contudo, até o momento, os policiais apenas monitoram o ato.
"A polícia tem monitorado o movimento e está posicionada em pontos estratégicos para garantir que o direito do cidadão seja respeitado", garantiu Nylton Rodrigues.
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Sobre o uso de força militar, Nylton Rodrigues foi categórico e conteve-se em dizer que "é algo que não está descartado". Por outro lado, afirmou que "a polícia já está escoltando caminhões-tanque para atender todo o sistema de serviços fundamentais."
Perguntado sobre prazos para que a polícia comece a agir em caso de resistência por parte dos manifestantes em impedir a liberação dos caminhões, o secretário disse que "essa é uma informação pertencente à estratégia."
O secretário também preferiu não revelar a logística que o governo tem adotado para continuar abastecendo ônibus, viaturas e ambulâncias. "É uma questão nossa e prefiro não falar."
Por outro lado, Nylton Rodrigues pontuou que não será tolerado o bloqueio total das vias. "Se ocorrer bloqueio em vias federais, vamos nos unir com a PRF. Não vamos tolerar em hipótese alguma o bloqueio", finalizou.

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