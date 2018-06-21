De novo! Mesmo sem pedágio, acessos à Terceira Ponte congestionados

Trânsito intenso na Terceira Ponte nesta quarta-feira Crédito: Rafael Monteiro de Barros/CBN

A decisão de liberar a cobrança de pedágio na Terceira Ponte no sentido Vitória x Vila Velha chegou ao terceiro dia útil (a medida começou a valer no último domingo). E o resultado é o mesmo dos dias anteriores: vias engarrafadas, reclamação e dor de cabeça na volta para casa para muitos capixabas que precisam passar pela região. Nesta quarta-feira (20), motoristas já encaravam longas filas nos três acessos à ponte desde as 17h20.

Por volta das 19h30, as três vias que dão acesso à ponte continuavam com longas filas de congestionamento.

Congestionamento na Terceira Ponte nesta quarta Crédito: Rafael Monteiro de Barros

O motorista de aplicativo Fabrício Prates, de 26 anos, contou que passa pela Terceira Ponte muitas vezes durante o dia e, segundo ele, o trânsito está pior desde a última segunda-feira. "Na minha opinião não resolveu nada. O trânsito está bem pior do que antes ainda. Me atraso mais para passar por aqui."



Fotojornalismo: mais um dia de caos na Terceira Ponte Prefeituras sobre trânsito na Terceira Ponte: "Ainda é cedo avaliar" Terceira Ponte: mesmo sem pedágio, acessos congestionados LEIA TAMBÉM A opinião de Fabrício Prates é compartilhada pelo operador de guindaste Rogério Domingos, de 46 anos. "A liberação piorou bastante. Essa liberação de pedágio aumentou o fluxo de veículos. Agora estou aqui agarrado", concluiu. A opinião de Fabrício Prates é compartilhada pelo operador de guindaste Rogério Domingos, de 46 anos. "A liberação piorou bastante. Essa liberação de pedágio aumentou o fluxo de veículos. Agora estou aqui agarrado", concluiu.

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