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Em Vitória

De novo! Mesmo sem pedágio, acessos à Terceira Ponte congestionados

Isenção da cobrança para quem segue no sentido Vitória x Vila Velha visa desafogar trânsito, mas motoristas reclamam de congestionamento

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 21:29
Trânsito intenso na Terceira Ponte nesta quarta-feira Crédito: Rafael Monteiro de Barros/CBN
A decisão de liberar a cobrança de pedágio na Terceira Ponte no sentido Vitória x Vila Velha chegou ao terceiro dia útil (a medida começou a valer no último domingo). E o resultado é o mesmo dos dias anteriores: vias engarrafadas, reclamação e dor de cabeça na volta para casa para muitos capixabas que precisam passar pela região. Nesta quarta-feira (20), motoristas já encaravam longas filas nos três acessos à ponte desde as 17h20.
Por volta das 19h30, as três vias que dão acesso à ponte continuavam com longas filas de congestionamento. 
Congestionamento na Terceira Ponte nesta quarta Crédito: Rafael Monteiro de Barros
O motorista de aplicativo Fabrício Prates, de 26 anos, contou que passa pela Terceira Ponte muitas vezes durante o dia e, segundo ele, o trânsito está pior desde a última segunda-feira. "Na minha opinião não resolveu nada. O trânsito está bem pior do que antes ainda. Me atraso mais para passar por aqui."
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A opinião de Fabrício Prates é compartilhada pelo operador de guindaste Rogério Domingos, de 46 anos. "A liberação piorou bastante. Essa liberação de pedágio aumentou o fluxo de veículos. Agora estou aqui agarrado", concluiu.
MONITORAMENTO CONSTANTE
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) informa que o Comitê de Acompanhamento e Avaliação das Ações de Mobilidade, formado por integrantes dessa Agência, da Setop, da Rodosol e do BPTran e as Guardas de Trânsito dos municípios de Vitória e Vila Velha estão realizando em conjunto o monitoramento para aprimoramentos operacionais. No entanto, a ARSP esclarece que é necessário um período maior para avaliação, já que há uma série de variáveis que influenciam no comportamento do tráfego.

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