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Alerta!

Curva da Jurema está totalmente interditada para banho em Vitória

A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 20:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 20:29
Curva da Jurema aparece como imprópria para banho no teste de balneabilidade da Prefeitura de Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
Péssima notícia para quem curte a praia da Curva da Jurema, em Vitória. O teste de balneabilidade divulgado pela Prefeitura de Vitória aponta que a praia está imprópria para banho.  Alguns pontos da Ilha do Frade também não devem ser utilizados pelos banhistas. Dos 26 pontos analisados, apenas 11 estão liberados. Os resultados são válidos até o dia 28 de junho.
A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, semanalmente, por meio da coleta de amostras de águas em 26 pontos da Capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerante
OS PONTOS E OS RESULTADOS
Locais próprios
Ponto 02A - Aeroporto (Praia de Camburi - Avenida Dante Michelini - em frente à entrada da antiga Feira dos Municípios);
Ponto 03: Praia de Camburi (Avenida Dante Michelini - a 150 metros antes do 2° pier);
Ponto 04: Mata da Praia (Avenida Dante Michelini - Esquina com a avenida Adalberto Simão Nader)
Ponto 05: Mata da Praia (Avenida Dante Michelini - Esquina com avenida Nicolau Von Shilgen)
Ponto 06: Jardim da Penha (Avenida Dante Michelini - Esquina com a rua Comissário Otávio Queiroz)
Ponto 07: Jarim da Penha (Avenida Dante Michelini - Esquina com a rua Eugenilio Ramos)
Ponto 10: Praia do Canto (80 metro após o Iate Clube)
Ponto 16: Ilha da Frade (Praia das Castanheiras)
Praia 17: Ilha do Frade (Rua Desembargador Alfredo Cabral, em frente ao n° 1255)
Ponto 18: Ilha do Boi (Praia do Nenel)
Ponto 19: Ilha do Boi (Praia Grande)
Pontos interditados
Ponto 09 - Jardim da Penha - Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50 m após o 1° pier);
Ponto 22 - Santo Antônio - Praia de Santo Antônio (Academia Popular);
Ponto 23 - Santa Luiza - Canal da Passagem (Próximo a Ponte da Passagem - Jardim da Penha);
Ponto 24 - Jesus de Nazareth;
Pontos impróprios
Ponto 08 - Jardim da Penha (Praia de Camburi - Avenida Dante Michelini - 150 metros antes do 1° pier)
Ponto 11 - Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade);
Ponto 12 - Enseada do Suá (Praia de Santa Helena - 100 metros após a ponte da Ilha do Frade)
Ponto 12A - Praia do Canto (Praça dos Desejos (em frente à Escola de Velas);
Ponto 13 - Enseada do Suá - Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema);
Ponto 14 - Enseada do Suá - Praia de Santa Helena (Em frente as barracas da Curva da Jurema);
Ponto 15 - Ilha da Frade (Praia da Direita)
Ponto 20 - Enseada do Suá (Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos);
Ponto 21 - Enseada do Suá (Praia do Meio - Embaixo da 3ª ponte);
OUTRO LADO
Em nota, a prefeitura informa que devido às fortes chuvas é normal que alguns locais fiquem impróprios para banho e afirma que Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) realiza semanalmente os testes de balneabilidade conforme determina a Resolução do CONAMA 274/2000. A nota diz, ainda, que a população é informada dos resultados semanalmente, sempre às quinta-feiras, através das placas de balneabilidade distribuídas em toda a orla e do site da Prefeitura de Vitória no endereço eletrônico vitoria.es.gov.br/balneabilidade.php 

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