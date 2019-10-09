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Cesan

Curto-circuito na Serra afeta abastecimento de água em três cidades

Bairros de Vitória, Serra e Fundão tiveram o abastecimento reduzido

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 20:18

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

09 out 2019 às 20:18
Vitória, Serra e Fundão tiveram o abastecimento reduzido Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Um curto-circuito na Estação de Tratamento Carapina, na Serra, ocorrido na manhã desta quarta-feira (9), fez com que a Cesan paralisasse o abastecimento de água para bairros de Vitória, Serra e Fundão.
De acordo com a companhia, os reparos já estão sendo realizados e a previsão é de que sejam concluídos até as 21 horas desta quarta-feira (9). O abastecimento será normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão dos serviços. A Cesan orienta que a população reduza o consumo de água e evite desperdício para que não falte água.

CONFIRA OS BAIRROS AFETADOS

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