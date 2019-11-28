Curso ensina ambulantes a evitar contaminação de alimentos no ES

Ambulantes lotam praias de Guarapari Crédito: Gustavo Guimarães/ABIH

Os cuidados na manipulação dos alimentos para evitar qualquer tipo de contaminação, principalmente com as altas temperaturas do verão, vão ser ensinados em um curso gratuito destinado aos ambulantes que atuam na Grande Vitória.

O treinamento de "Boas Práticas na Manipulação de Alimentos" oferece capacitação com foco na Resolução RDC 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que trata do processo de elaboração dos alimentos, as formas de armazenamento e conservação.

A capacitação gratuita será realizada pelo curso de Nutrição da Católica de Vitória Centro Universitário, nos dias 2 e 4 de dezembro, no Laboratório de Dietética.

Durante o curso, serão esclarecidas formas seguras de preparar alimentos e garantir a sua qualidade e segurança, cuidados com higiene e preparo, acondicionamento dos produtos e as regras da Vigilância Sanitária.

O objetivo da ação é difundir boas práticas para evitar diarreias, vômitos e intoxicações causadas por alimentos contaminados. A gastroenterite, por exemplo, é comum no verão, e a transmissão acontece pela mão contaminada em contato com comida.

Para a nutricionista responsável pelo treinamento, a professora Kelly Amichi, o treinamento dará dicas para esses trabalhadores sobre os cuidados com higienização, procedência e preparo dos alimentos. Podem participar feirantes, doceiras, donos de churrasquinhos, lanches, vendedores de água de coco, picolé, milho verde, pipoca, entre outros.

SERVIÇO

Curso: Treinamento de Boas Práticas na manipulação de alimentos

Dias: 02/12- 18h às 22h e no dia 04/12 - 7h30 às 11h30

Local: Laboratório de Dietética da Católica de Vitória Centro Universitário, Av. Vitória, 950 - Forte São João, Vitória  ES