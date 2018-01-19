Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • CRM pede suspensão imediata de material de empresas investigadas
Operação Lama Cirúrgica

CRM pede suspensão imediata de material de empresas investigadas

A Operação Lama Cirúrgica está na segunda fase e já prendeu empresários e enfermeiro suspeitos de de reaproveitarem materiais cirúrgicos descartáveis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 14:58

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 14:58

Material apreendido na segunda fase da operação Lama Cirúrgica Crédito: Nuroc
O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM) pediu, nesta sexta-feira (19), que hospitais do Espírito Santo suspendam imediatamente o uso de qualquer material fornecido pelas empresas Golden Hospitalar e Alfa Medical. As duas empresas são investigadas pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) na operação denominada Lama Cirúrgica.
O CRM lembra ainda que todo descarte de materiais médico-hospitalares exige coleta diferenciada, tanto os que estão com prazo de validade vencido quanto os que já foram utilizados. "É de fundamental importância que o fluxo de entrada e de descarte desses materiais seja revisto pelas unidades hospitalares, a fim de evitar riscos aos pacientes e transtornos de toda ordem", diz o texto enviado pelo órgão.
Operação Lama Cirúrgica
A Operação Lama Cirúrgica começou na última terça-feira (16) e já está na segunda fase.  Na primeira fase foram detidos dois empresários e um enfermeiro que são donos da empresa Golden Hospitalar. Eles são suspeitos de reaproveitarem materiais cirúrgicos descartáveis 2.536 vezes para revender a hospitais da Grande Vitória e obter mais lucro.
Nesta nova fase, o proprietário da Alfa Medical confessou, em entrevista preliminar, que reprocessava ilegalmente diversos produtos para saúde que deveriam ser de uso único. Segundo ele, as irregularidades aconteceram de 2012 a 2016. Ele confessou ainda que revendia à hospitais particulares os produtos reaproveitados. A prática de reutilização de produtos hospitalares descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados