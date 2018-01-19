CRM pede suspensão imediata de material de empresas investigadas

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM) pediu, nesta sexta-feira (19), que hospitais do Espírito Santo suspendam imediatamente o uso de qualquer material fornecido pelas empresas Golden Hospitalar e Alfa Medical. As duas empresas são investigadas pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (Nuroc) na operação denominada Lama Cirúrgica.
O CRM lembra ainda que todo descarte de materiais médico-hospitalares exige coleta diferenciada, tanto os que estão com prazo de validade vencido quanto os que já foram utilizados. "É de fundamental importância que o fluxo de entrada e de descarte desses materiais seja revisto pelas unidades hospitalares, a fim de evitar riscos aos pacientes e transtornos de toda ordem", diz o texto enviado pelo órgão.
Operação Lama Cirúrgica
A Operação Lama Cirúrgica começou na última terça-feira (16) e já está na segunda fase. Na primeira fase foram detidos dois empresários e um enfermeiro que são donos da empresa Golden Hospitalar. Eles são suspeitos de reaproveitarem materiais cirúrgicos descartáveis 2.536 vezes para revender a hospitais da Grande Vitória e obter mais lucro.
Nesta nova fase, o proprietário da Alfa Medical confessou, em entrevista preliminar, que reprocessava ilegalmente diversos produtos para saúde que deveriam ser de uso único. Segundo ele, as irregularidades aconteceram de 2012 a 2016. Ele confessou ainda que revendia à hospitais particulares os produtos reaproveitados. A prática de reutilização de produtos hospitalares descartáveis é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.