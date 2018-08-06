Criminoso de Minas Gerais é preso por assassinato de jovem no ES

Um homem de 30 anos, com extensa ficha criminal em Minas Gerais, foi preso em São Gabriel da Palha, região Noroeste do Espírito Santo, acusado de matar uma jovem de 19 anos no município capixaba. A prisão de Adenilson Pereira Barbosa foi realizada pela Polícia Civil na última sexta-feira (03), três dias após o crime.

De acordo com o titular da Delegacia de São Gabriel da Palha, delegado Bruno Rodrigues, o suspeito atingiu a jovem Daynara Silva Netto com dois tiros, na noite de 31 de julho. Ela foi socorrida com vida e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

As investigações iniciaram logo após o crime. O suspeito foi identificado através dos dados corretos, pois utilizava a alcunha de Leone, pela qual era conhecido por todos. Após a correta identificação, a investigação teve direcionamento mais qualificado e foram levantadas as informações criminais dele. Encontramos os processos criminais em Minas Gerais, sendo constatada a existência de mandado de prisão daquele estado. Com base nisso e nos indícios de que ele estava se ocultando, representamos pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário e conseguimos prendê-lo, informou Rodrigues.

Adenilson foi preso em um bar que costumava frequentar em São Gabriel da Palha, após uma operação policial na noite de sexta-feira. Inicialmente, o delegado descarta a hipótese de feminicídio  quando as razões do crime são pela condição da vítima ser do sexo feminino.

Rodrigues ainda informou que as investigações continuam e pediu que a população ligue para o Disque-Denúncia 181 para auxiliar a Polícia Civil caso tenha informações importantes para ajudar a solucionar o crime.