Crimes contra crianças: George e acusados vão depor em CPI nesta sexta

George Alves vai sair da cadeia para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito Crédito: Marcelos Prest | Arquivo | GZ

O pastor Georgeval Alves e mais dois acusados de abuso sexual contra crianças estarão reunidos nesta sexta (25) para depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos.

Além do pastor, também foram convocados a depor diante dos senadores Ademir Lúcio Ferreira, acusado de sequestrar, estuprar e matar a menina Thayná Andressa de Jesus; e o ex-servidor da prefeitura municipal de Vitória, Diniz Horácio da Silva, preso em flagrante enquanto abusava de uma menina de 12 anos. Os crimes aconteceram em novembro de 2017 e maio de 2018 respectivamente.

No mesmo dia, ainda devem depor a esposa do pastor George, a pastora Juliana Salles, e a mãe de Thayná, Clemilda de Jesus.

Dentre os nomes citados, apenas Clemilda é citada como convidada e, portanto, não é obrigada a comparecer à audiência.

A pessoa que é convocada a depor em uma CPI deve obrigatoriamente se apresentar, a não ser que tenha uma justificativa. Quem é convidado pode, ou não, comparecer, explica o professor de Direito Constitucional Gustavo Merçon.

O especialista esclarece ainda que, uma vez convocada, a pessoa precisa falar a verdade, pois uma mentira será considerada como crime de falso testemunho.

Como ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, o convocado pode escolher ser manter calado diante dos questionamentos, afirma.

TENSÃO

Depuseram nesta quinta-feira (24) perante os parlamentares outros três acusados de abuso contra crianças.

Um deles foi Michael Lelis que, há um ano, estuprou e provocou a morte da menina Fabiane Isadora, de 2 anos e 4 meses. No dia do crime, ele levou a menina ao hospital alegando que ela havia caído durante o banho.

Os outros dois depoentes, que não terão os nomes divulgados para proteger a identidade das vítimas, são acusados de tortura, abuso sexual e agressão contra seus filhos ou enteados.

Foi ouvido ainda o depoimento do ex-ginasta e hoje professor de ginástica Matheus Lara. Ele denunciou o treinador Fernando Lopes, que é acusado de ter abusado sexualmente de 40 crianças (ginastas e ex-ginastas) entre 1999 e 2016.

A CPI, presidida pelo senador Magno Malta, pretende reunir testemunhos para criar uma lei que proteja mais as crianças.





MÃE É OBRIGADA A RESPONDER A PERGUNTAS

A mãe dos meninos, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, a pastora Juliana Salles também deve se apresentar para depor nesta sexta no auditório do Ministério Público, em Vitória.

Essa será a primeira vez que Juliana verá o marido depois que ele foi apontado pela polícia como autor do incêndio que matou as crianças. Segundo as investigações, o pastor George Alves teria ateado fogo nos meninos para ocultar abusos sexuais que havia praticado.

Juliana deverá se apresentar e responder às perguntas feitas pelos senadores da CPI dos Maus-Tratos. Caso não apareça nem justifique a ausência, a CPI poderá requisitar que a Polícia Federal a conduza coercitivamente até o local da audiência.

Segundo o relator da CPI, o senador José Medeiros (Pode/MT), poderá haver uma acareação entre o pastor e a esposa durante as audiências. Ou seja, os depoimentos dos dois poderão ser confrontados.

Diferente do pastor George, que poderá se manter em silêncio pois não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, a pastora não terá essa opção.