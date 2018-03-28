Crime na Piedade: moradores se manifestam no Centro de Vitória

O destino do grupo, que fechou duas vias da Avenida Jerônimo Monteiro, é o Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Glacieri Carrareto

assassinados na madrugada de domingo (25) com 20 tiros cada um. Um grupo de manifestantes se organizou no Centro de Vitória para mais um protesto pedindo por justiça em homenagem aos irmãos Ruan e Damião Reis, que foram(25) com 20 tiros cada um.

Com cartazes e gritos de "Ruan e Damião presente!", os manifestantes fecharam duas pistas da Avenida Jerônimo Monteiro. O grupo chegou por volta das 17 horas no Palácio Anchieta, destino definido pelos manifestantes.

Um morador do bairro Piedade, que não quis se identificar, contou que um neto dele de 16 anos foi assassinado. "É revoltante uma cena como essa. É mentira que não tem homicídio lá em cima. A polícia só sobre lá quando é pra buscar corpo", contou indignado.

"Quem mora no morro e trabalha ali, não pode ir na polícia denunciar, porque se for denunciar, vai ser morto também", desabafou o morador.

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