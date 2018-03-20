Crianças recebem uniformes gigantes em escola de Cariacica

Uniforme fornecido pela Prefeitura de Cariacica não cabe em estudantes Crédito: Arquivo Pessoal

O uniforme distribuído pela prefeitura de Cariacica aos alunos da rede municipal de ensino trouxe transtorno para as mães e seus filhos, que frequentam o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Manoel Coutinho Siqueira, em Porto de Santana. Os estudantes de quatro anos receberam o uniforme quatro números maior e, segundo o CMEI, não há possibilidade de troca. As mães reclamam da situação impertinente e falam que a saída é levar o conjunto a uma costureira para ajustar o tamanho.

A dona de casa Pâmela Cristina de Oliveira, de 25 anos, descreve o caso como revoltante. Há três anos o filho, de 4 anos, estuda na unidade e sempre, segundo ela, recebe o conjunto para uma criança muito maior. Este ano, o filho recebeu a roupa para um criança de oito anos de idade. A situação acontece com todas as crianças e o CMEI afirma que as roupas vêm da Prefeitura de Cariacica, por isso, não há o que fazer.

"Eles sempre mandam uniforme maior e não tem prova antes. Todo mundo recebe assim e a escola fala que não pode fazer nada. É revoltante, porque parece um descaso com as crianças, não é porque a escola é pública que tem que ser de qualquer forma, nós pagamos nossos impostos e o mínimo que eles tem que ter é respeito. Teve criança de quatro anos que recebeu roupa para dez anos", reclama Pâmela.

Outra mãe, que prefere não se identificar, reclama da situação e conta que a filha mais nova, de 4 anos, recebeu o uniforme nesta segunda-feira (19), mas a roupa serve para a outra filha, de 12 anos. Ela também considera a situação um descaso com os alunos.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informa, por meio de nota, que notificou a direção da escola por não ter solicitado a troca imediata dos uniformes. Explica, ainda, que o pedido é feito mediante relatório apresentado por cada uma das unidades escolares municipais, incluindo quantidade e tamanho de cada peça solicitada. Todos os uniformes entregues que não tiverem o tamanho compatível serão trocados, isso vale para toda a rede municipal de Cariacica.

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