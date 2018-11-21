Crianças pedem de lápis a tênis ao Papai Noel

Os estudantes Victor, Ana Julia, Gabriel e Ana Flávia enviaram suas cartas para os Correios e esperam que seus pedidos sejam atendidos Crédito: Ricardo Medeiros

O estudante Victor Henrique Santos do Carmo, de 14 anos, fez um pedido especial para este natal: ganhar lápis de cor. A intenção é que o bom velhinho possa, em dezembro, ajudar a colorir aos desenhos feitos por ele e o natal da família.

Com a mãe desempregada e o pai vítima de AVC, a família passa por problemas financeiros. Assim, a mãe e os oito filhos, que moram no bairro Resistência, em Vitória, estão vivendo com ajuda de terceiros enquanto o pai está na casa de um parente em Cariacica.

Eu não pedi presente para minha mãe porque ela não teria condição de comprar, está desempregada. Estamos vivendo de doações da escola, vizinhos e parentes. Durante o final de semana, nas feiras, levo o carrinho e ajudo as pessoas com as comprar, consigo tirar até R$ 20. Estou na esperança de receber o presente, comenta Victor.

Ele escreveu a cartinha na EMEF Rita de Cássia Oliveira, onde estuda, para participar da 29ª edição da campanha Papai Noel dos Correios. Neste ano, cerca de 13 mil crianças de escolas públicas do Espírito Santo participam do programa.

Apesar de alguns pedidos elaborados, muitas crianças focam na simplicidade e pedem o que necessitam no dia a dia. O estudante Gabriel Silva dos Santos, 11, pediu cinco lápis de escrever e um tênis com numeração 40. Ele tem orgulho em dizer que tem um tênis, um sapato e uma bota com numeração 38, mas anda com eles apertados nos pés por falta de condições de comprar calçados novos.

Pedi lápis e o tênis porque minha mãe consegue comprar apenas o básico e uso muito. Espero que alguém adote a cartinha, porque são coisas que estou precisando, desabafa.

A estudante Ana Flávia Ribeiro Santos, de 10 anos, está ansiosa para que a cartinha seja escolhida. Gostaria de ganhar um tênis bonito, disse.

A coordenadora estadual da campanha, Juliana Bourguignon, conta que as pessoas ainda podem ajudar. A expectativa é que a sociedade capixaba abrace a campanha como em todos os anos e que vá até as agências dos Correios para pegar as cartinhas, almeja.

Quem quiser presentear uma ou mais crianças, basta se dirigir a uma das agências dos Correios do Estado e escolher as cartas. A campanha vai até dia 28 de novembro.

CRIAÇA AGRADECE A MILENA GORTTARDI PELA CURA EM CARTINHA

Nas cartinhas de Natal da 29ª edição da campanha Papai Noel dos Correios, além de muitos pedidos, tiveram também agradecimentos das crianças e adolescentes à pessoas importantes na vida deles. A estudante Ana Julia Gonçalves, de 10 anos, fez um texto dedicado à médica Milena Gottardi, assassinada em setembro de 2017 no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam). Para ela, foi graças a médica que conseguiu vencer a leucemia. O tratamento durou sete anos e ela teve alta em agosto de 2018.

A doutora Milena era legal e muito bonita. Eu lembro que ela me tratava muito bem e me ajudou. Foi a única que ligava para minha mãe para saber como eu estava. Em agosto, recebi alta por outro médico porque ela já tinha morrido. Na época, minha mãe chorou muito e eu fiquei triste, disse.

Para ela, o carinho da médica trouxe mais leveza ao tratamento realizado no Hospital Infantil de Vitória. Por lá, ficou internada durante um ano e presenciou muitas histórias. Todos os meus amigos que tinham leucemia morreram, fui a única que consegui sobreviver, conta a jovem, que na cartinha pediu um patinete ou um jogo do Banco Imobiliário ou kit de slime.

PARTICIPE

Campanha

Papai Noel dos Correios

A 29ª edição da campanha vai até dia 28 de novembro. Até a data qualquer pessoa pode buscar uma cartinha na agência dos Correios.

Entrega

Dia 30

O prazo para entregar os presentes é dia 30 de novembro. Ele deve ser entregue nas agências dos Correios.

Crianças carentes

Público