Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval 2018

Crianças capixabas arrasam no samba e desfilam no Sambão

Thanmylla Silva, 9, carrega no sangue a paixão pelo carnaval. Já Paula Jantorno de Oliveira, 9, foi pioneira em sua casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 23:07

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 23:07

Thâmylla Silva, de 9 anos, que foi a primeira porta-bandeira mirim da escola aos 2 anos de idade. Com 7 anos de avenida, ela será passista da MUG no Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini - GZ
Àqueles que se preocupam com o futuro das avenidas, tenho boas novas. Podem descansar os pés sem culpa. Isso porque, se depender da nova geração, o samba não vai morrer e nem sequer acabar tão cedo.
Aos 9 anos de idade, Thanmylla Silva já coleciona sete anos de carnaval. Orgulhosa, Adriana Fraga da Silva, mãe da pequena, diz que ela já sambava dentro de sua barriga, mas foi aos dois anos que a menina começou a encantar na avenida.
Eu gosto de tudo. De brilhar e de arrebentar na avenida. Sambo no pé desde novinha, não tinha como ser diferente, vem do sangue, contou Thanmylla. Para a menina, cada desfile é único, e por isso ela guarda todas as fantasias que já usou ao longo dos seus sete anos de carnaval. Eu amo todas as fantasias. Cada uma tem uma história, disse.
A paixão da pequena sambista é motivo de orgulho da mãe. Com dois anos ela foi uma das primeiras porta-bandeiras mirim. A nossa família é do samba, eu choro quando vejo ela na avenida, contou emocionada.
NA CONTRAMÃO DA FAMÍLIA
A paixão pelo samba da pequena Paula Jantorno de Oliveira, 9 anos, surpreendeu a todos. Nascida em uma família onde ninguém samba, como diz a menina, Paula se apaixonou pelo carnaval e levou todo mundo para a folia. Eu aprendi a sambar imitando as passistas do concurso do Caldeirão do Huck (Musa do Carnaval, na TV Globo), contou.
Não precisou de muito tempo até a pequena passista ser notada por quem entende de carnaval. O presidente da Piedade me viu sambando e me chamou para desfilar na escola. Ano passado, eu fui princesa da bateria, esse ano eu vou ser destaque numa ala, contou Paula.
Paula Jantorno de Oliveira, 9 anos vai participar no desfile da Escola Unidos da Piedade no Carnaval 2018 Crédito: Marcelo Prest - GZ
A menina, que já coleciona dois anos de avenida, contou que ensaia bastante em casa, e que a mãe dela, mesmo sem saber sambar, é uma espécie de jurada. Eu estou ansiosa para desfilar. É uma alegria gigante que sai do meu corpo quando eu estou sambando, disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados