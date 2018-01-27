Crianças capixabas arrasam no samba e desfilam no Sambão

Thâmylla Silva, de 9 anos, que foi a primeira porta-bandeira mirim da escola aos 2 anos de idade. Com 7 anos de avenida, ela será passista da MUG no Carnaval de Vitória Crédito: Vitor Jubini - GZ

Àqueles que se preocupam com o futuro das avenidas, tenho boas novas. Podem descansar os pés sem culpa. Isso porque, se depender da nova geração, o samba não vai morrer e nem sequer acabar tão cedo.

Aos 9 anos de idade, Thanmylla Silva já coleciona sete anos de carnaval. Orgulhosa, Adriana Fraga da Silva, mãe da pequena, diz que ela já sambava dentro de sua barriga, mas foi aos dois anos que a menina começou a encantar na avenida.

Eu gosto de tudo. De brilhar e de arrebentar na avenida. Sambo no pé desde novinha, não tinha como ser diferente, vem do sangue, contou Thanmylla. Para a menina, cada desfile é único, e por isso ela guarda todas as fantasias que já usou ao longo dos seus sete anos de carnaval. Eu amo todas as fantasias. Cada uma tem uma história, disse.

A paixão da pequena sambista é motivo de orgulho da mãe. Com dois anos ela foi uma das primeiras porta-bandeiras mirim. A nossa família é do samba, eu choro quando vejo ela na avenida, contou emocionada.

NA CONTRAMÃO DA FAMÍLIA

A paixão pelo samba da pequena Paula Jantorno de Oliveira, 9 anos, surpreendeu a todos. Nascida em uma família onde ninguém samba, como diz a menina, Paula se apaixonou pelo carnaval e levou todo mundo para a folia. Eu aprendi a sambar imitando as passistas do concurso do Caldeirão do Huck (Musa do Carnaval, na TV Globo), contou.

Não precisou de muito tempo até a pequena passista ser notada por quem entende de carnaval. O presidente da Piedade me viu sambando e me chamou para desfilar na escola. Ano passado, eu fui princesa da bateria, esse ano eu vou ser destaque numa ala, contou Paula.

Paula Jantorno de Oliveira, 9 anos vai participar no desfile da Escola Unidos da Piedade no Carnaval 2018 Crédito: Marcelo Prest - GZ