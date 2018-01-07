Criança morre ao ser atingida por balanço dentro da área do Exército

Carlos Enrique Borgo morreu a ser atingido por um brinquedo Crédito: Divulgação

Uma criança de 6 anos morreu ao ser atingida pela estrutura de um brinquedo na área de festa do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (6), por volta das 14 horas, durante uma festa de aniversário. A vítima foi identificada como Carlos Enrique Endlich Borgo.

De acordo com o pai da criança, Carlos Eduardo Endlich de Souza, o filho brincava próximo ao balanço, quando a estrutura se desprendeu e atingiu o menino. O pai alega que o brinquedo não estava chumbado no chão. Carlos Enrique chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O tenente-coronel, Cláudio Melo de Oliveira, que é oficial de comunicação social do 38º BI, informou que o espaço é destinado a eventos particulares realizados pelos militares e será instaurado um procedimento administrativo para apurar os fatos. Ainda de acordo com o oficial de comunicação, uma militar, que é médica pediatra e participava da festa, prestou atendimento ao menino. Uma ambulância do Samu e outros dois militares tentaram, por cerca de uma hora, reanimar a criança, mas ela não resistiu.

A mãe da criança, Jaqueline Teixeira Borgo, quer o esclarecimento dos fatos. "Acreditamos que foi muita irresponsabilidade manter aquele parquinho, porque uma barra de ferro não deveria cair em cima do meu filho, que estava brincando, se divertindo e em um momento de lazer. É muito difícil para todos nós. Espero que Deus conforte nosso coração, depois faremos com que os fatos sejam esclarecidos".





Pais do garoto Carlos Henrique Borgo, de seis anos, que morreu no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho/AG