Criança é salva pela avó após subir em marquise de casa em Cariacica

Uma criança foi flagrada sentada na marquise de uma casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na manhã dessa quinta-feira (5). Um vizinho filmou a criança até o momento que ela é resgatada pela avó. A mulher afirma que vai tomar medidas para aumentar a segurança do quintal. O Corpo de Bombeiros chama atenção para a prevenção de acidentes.
A dona de casa Dorca Soares Correia, de 46 anos, é avó da criança e contou que estava estendendo roupa quando deixou o menino brincando no quintal. Ela teria ido dentro de casa buscar mais peças e o menino subiu a escada e andou pela marquise, onde ficou sentado.
“Ele sempre brinca no quintal e eu coloco uma proteção na escada para ele não subir. Só que nesse momento eu estava estendendo roupa, era coisa rápida, eu ia levar ele para dentro de casa. Quando eu fui pegar o restante das peças para estender, ele correu e subiu a escada. Alguém gritou e eu vi o que era, ele estava sentadinho”, relatou a mulher.
De acordo com a avó, ela tentou não falar com o menino enquanto pegava ele para que não se assustasse e caísse. “Eu fiquei com medo de ele se assustar e pular. Corri e peguei ele”, contou Dorca.
Depois do incidente com a criança, a mulher colocou vasos de planta para impedir a passagem. A avó ainda avalia colocar uma grade de proteção na escada.
“Eu coloquei uns vasos de flores. Eu nem tinha pensado que ele podia ir ali. Quando meu esposo chegar a gente vai colocar uma proteção. Era para ter feito antes uma proteção para não acontecer o pior. Mas nessas horas tem que manter a calma”, revelou Dorca.
CORPO DE BOMBEIROS
O tenente coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, explica que a instituição faz campanhas de conscientização para a prevenção de acidentes domésticos com os pais.
"Nós fazemos um projeto em que orientamos os pais como proceder para que não ocorra acidentes domésticos. Caso eles ocorram, e haja falta de prevenção, o que fazer para manter o filho com vida até a chegada no ambiente hospitalar", explica Wagner.
O tenente coronel orienta que, no caso do neto de Dorca, um portão na escada, teria evitado que a criança subisse no local. "Nessa idade é necessário buscar um diálogo com a criança, para que haja desde pequeno um entendimento de que é necessário impor limites até onde ela pode ir", alertou o tenente coronel.