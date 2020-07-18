Criança de dois anos fica presa por quase duas horas em banco de Vila Velha

Uma criança de dois anos passou cerca de duas horas presa dentro de uma agência bancária, no bairro Itapoã, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (17).
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. O menino foi retirado do local após um chaveiro conseguir destravar a porta. No local, uma tia da criança contou que costuma levá-la até a agência quando precisa fazer alguma transação bancária.
Nesta sexta, ela levou o menino para dar uma volta próximo ao local e, quando percebeu, ele havia entrado na agência. Ela também tentou entrar, mas a porta já estava trancada. Uma pessoa conseguiu passar um celular pela porta, para que a criança se distraísse. Enquanto isso, bombeiros tentavam acalmar o menino até o resgate.
Após conseguirem abrir a porta, a criança foi retirada em segurança e levada para casa pelos familiares.
Com informações do G1 ES