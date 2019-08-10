Criança de 6 anos morre ao ser atingida por bala perdida em Guarapari

Criança morre e mãe é baleada em Guarapari Crédito: Reprodução/Whatsapp

Uma criança de 6 anos morreu após levar um tiro de bala perdida no bairro Concha da Ostra, em Guarapari . Ela estava ao lado da mãe, de 23 anos, que também foi atingida pelos disparos. O fato ocorreu neste sábado (10), por volta das 14h.

Segundo a Polícia Militar, um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra um homem, dentro de uma residência ainda em construção no bairro Concha da Ostra. Os disparos acabaram atingiram a mulher dele e o filho, que estavam dentro da casa.

De acordo com testemunhas, o alvo chegou a levar dois tiros no braço e conseguiu fugir. A criança morreu no local e a mulher foi socorrida pelo Samu.





O corpo da criança será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O estado de saúde da mãe é desconhecido e o pai da criança não foi encontrado.

Com apoio do helicóptero do Notaer, buscas pelo suspeito estão sendo realizadas. A ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente da 5° Delegacia Regional de Guarapari. (Com informações da TV Gazeta).