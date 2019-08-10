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Violência

Criança de 6 anos morre ao ser atingida por bala perdida em Guarapari

Alvo dos criminosos seria um homem que conseguiu fugir

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 13:52

Kaique Dias

Kaique Dias

Publicado em 

10 ago 2019 às 13:52
Criança morre e mãe é baleada em Guarapari Crédito: Reprodução/Whatsapp
Uma criança de 6 anos morreu após levar um tiro de bala perdida no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. Ela estava ao lado da mãe, de 23 anos, que também foi atingida pelos disparos. O fato ocorreu neste sábado (10), por volta das 14h.
Segundo a Polícia Militar, um indivíduo efetuou disparos de arma de fogo contra um homem, dentro de uma residência ainda em construção no bairro Concha da Ostra. Os disparos acabaram atingiram a mulher dele e o filho, que estavam dentro da casa.
De acordo com testemunhas, o alvo chegou a levar dois tiros no braço e conseguiu fugir. A criança morreu no local e a mulher foi socorrida pelo Samu.
 
O corpo da criança será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. O estado de saúde da mãe é desconhecido e o pai da criança não foi encontrado.
> Cantor morto em Cariacica deixou três filhos e gravava CD autoral
Com apoio do helicóptero do Notaer, buscas pelo suspeito estão sendo realizadas. A ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente da 5° Delegacia Regional de Guarapari. (Com informações da TV Gazeta). 
 

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