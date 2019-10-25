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Acidente

Criança atingida por concreto em Guarapari vai sair da UTI, diz avó

Ela está acordada. Está bem lenta, não está chorando ou falando e se movimenta pouco', disse a avó.  A menina de 2 anos e 8 meses foi ferida na cabeça enquanto passeava com a família

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 17:18
Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari
menina de 2 anos e 8 meses, atingida na cabeça por um pedaço de concreto, deverá deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ainda nesta sexta-feira (25), segundo a avó da criança. Ela estava em Guarapari passeando com a família, que veio de Minas Gerais, no último sábado (19), quando o acidente aconteceu.
> O perigo em marquises e fachadas na Grande Vitória
Criança atingida por concreto em Guarapari vai sair da UTI, diz avó
Ela está acordada. Está bem lenta, não está chorando ou falando e se movimenta pouco. Mas hoje ela sai da UTI e vai para o semi- intensivo. O médico disse que os exames estão todos dentro do esperado, ela está bem, explicou a avó.
Na manhã desta quinta (24), a tia da criança contou que havia passado a noite com ela. O médico acabou de sair daqui e as notícias são boas, na medida do possível. Eles diminuíram medicamento por conta do fígado, a questão do tubo melhorou, a nebulização, que era de 2 em 2 horas, passou a ser feita de 4 em 4 horas. Ele disse que visivelmente a pancada não afetou a visão, mas a questão da conexão dos olhos com o cérebro só quando ela acordar mesmo para chegar a um diagnóstico preciso, até sobre o movimento do lado esquerdo e da fala. O doutor também passou uma dieta sem lactose.

RELEMBRE O CASO

A criança, vítima do acidente, estava em um grupo de oito pessoas passeando na Praia do Morro, bairro de Guarapari. Após ser atingida pelo pedaço de concreto, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. Segundo a avó da menina, que pediu para não ser identificada, ela teve uma parte do crânio esmagada e passou por cirurgia.

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