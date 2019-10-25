Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

Your browser does not support the audio element. Criança atingida por concreto em Guarapari vai sair da UTI, diz avó

Ela está acordada. Está bem lenta, não está chorando ou falando e se movimenta pouco. Mas hoje ela sai da UTI e vai para o semi- intensivo. O médico disse que os exames estão todos dentro do esperado, ela está bem, explicou a avó.

Na manhã desta quinta (24), a tia da criança contou que havia passado a noite com ela. O médico acabou de sair daqui e as notícias são boas, na medida do possível. Eles diminuíram medicamento por conta do fígado, a questão do tubo melhorou, a nebulização, que era de 2 em 2 horas, passou a ser feita de 4 em 4 horas. Ele disse que visivelmente a pancada não afetou a visão, mas a questão da conexão dos olhos com o cérebro só quando ela acordar mesmo para chegar a um diagnóstico preciso, até sobre o movimento do lado esquerdo e da fala. O doutor também passou uma dieta sem lactose.

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