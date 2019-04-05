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SEMANA SANTA

Cresce procura por peixes para moqueca e kit torta na Grande Vitória

Quem trabalha em peixarias da região também fala sobre opções mais em conta para o consumidor, que não vai ficar sem a tradicional moqueca capixaba

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 22:11

Publicado em 

04 abr 2019 às 22:11
Aumenta demanda por peixe por causa da Semana Santa. Roger Marcelino exibe um badejo, que está entre os mais procurados nesta época Crédito: Patrícia Scalzer
As peixarias de Vitória e Vila Velha já começam a perceber um aumento nas vendas por conta do período da Quaresma e a aproximação da Semana Santa. Badejo, robalo e cação são os mais procurados para a tradicional moqueca. Já quem vai preparar a torta capixaba, ícone dessa época, pode comprar o kit torta, que já vem com os ingredientes limpos e desfiados.
Em uma peixaria localizada na Prainha, Vila Velha, o quilo do badejo, do robalo e do cação é vendido a R$ 39,90. O vendedor Roger Marcelino destaca que também há outras opções mais em conta que servem para o preparo da moqueca pelo valor de R$ 19,90 o quilo. “Tem o dourado, a corvina e o budião que tem o preço mais em conta que dá para fazer moqueca e tem carne branca”, contou.
Outra procura nesta época do ano é pelo kit torta, que já traz os ingredientes da torta capixaba. Após refogar os ingredientes do kit, basta colocar os ovos batidos em cima da mistura e assar por alguns minutos. “O kit torta vem camarão, sururu, siri e aratu. É muito bom, já é o recheio. É só colocar na panela e saborear a torta”.
BACALHAU
A torta de bacalhau com palmito também não pode faltar no cardápio do capixaba na Semana Santa. Porém, quem não quer pagar pelo quilo do bacalhau, que pode ser encontrado pelo preço de R$29,90 o quilo do tipo Saithe, pode substituí-lo.
A vendedora Rafaela Bragança explica que o peroá pode ser utilizado no preparo da torta. “ É só cozinhar o peixe temperado com alho, sal e tempero à gosto. Depois é só desfiar e substituir o bacalhau no meio da torta”, afirmou.
O peroá pode ser encontrado por R$ 11,90 o quilo.
 
Torta de bacalhau Crédito: Edson Chagas

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