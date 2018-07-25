Crea-ES vai fazer vistoria em todos os terminais da Grande Vitória

Lúcia Vilarinho, presidente do Crea-ES, e Jaime Veiga, presidente do grupo de trabalho de infraestrutura do órgão Crédito: Kaique Dias

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-ES) vai fazer uma vistoria técnica em todos os terminais do Transcol para verificar a situação estrutural. No total são 10 terminais. Nesta quarta-feira (25) a visita começou pelo Terminal de Itaparica, que foi interditado após ser constatado comprometimento da estrutura.

A vistoria em todos os terminais já estava programada, mas foi adiantada após a interdição do Terminal de Itaparica. Há um convênio com a Assembleia Legislativa do Estado. Serão analisados, além da estrutura, os projetos de construção para possíveis indicações de adequação.

No caso do Terminal de Itaparica, segundo coordenador do Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade do Crea-ES, Jaime Oliveira Veiga, foram observadas corrosões na estrutura, mas que isso não afeta a estrutura. No entanto será necessário estudar melhor o projeto para dar um parecer da situação.

Isso (a corrosão) não leva a esse risco todo. Temos que ver até que ponto isso chegou, observando o projeto, a estrutura do material utilizado. Já foi solicitado pela assembleia a documentação para que a gente possa analisar e complementar com essa visita de hoje, detalhou.

Para o coordenador, a cada cinco anos as obras deveriam passar por inspeções preventivas para evitar situações como de Itaparica. Assista ao vídeo abaixo:

Segundo Jaime, após a verificação da documentação do Terminal de Itaparica, um laudo será emitido sobre a situação do local, para ajudar o Governo na adequação do espaço. O secretário Estadual de Transportes e Obras Públicas (Setop), Paulo Ruy Carnelli, já havia falado ao vivo na CBN Vitória que iria pedir a ajuda do Crea-ES para fazer um acompanhamento técnico durante a execução.

Segundo Jaime Veiga, o Crea-ES poderá ajudar inclusive analisando ao final da reforma se o terminal estará realmente seguro para receber os passageiros. Esse acompanhamento também vai contar com técnicos da Associação Brasileira de Engenheiros no Espírito Santo (Abenc-ES).

Lúcia Vilarinho, presidente do Crea-ES, e Jaime Veiga, presidente do grupo de trabalho de infraestrutura do órgão, além de representantes do Governo e da Assembleia Legislativa Crédito: Kaique Dias

USO DO TERMINAL

Ainda não há nenhum prazo para a volta das operações no Terminal de Itaparica. Mais de 45 mil pessoas passavam todos os dias pelo local. O motivo da interdição foi um laudo contratado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado (Ceturb) que indicou falhas na estrutura da cobertura, com risco de desabamento.

O Iopes e a Setop vão montar esse plano. Mediante disso vamos montar um cronograma e ter um prazo. A retirada (da cobertura) já está sendo orçada, declarou o presidente da Ceturb, Alex Mariano.