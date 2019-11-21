Parte do acostamento da pista cedeu, mas o problema maior está embaixo da pista. A erosão, causada pela chuva, formou uma espécie de túnel na faixa que segue sentido oeste da via. O vídeo acima ajuda a ter noção do tamanho do buraco.

Your browser does not support the audio element. Cratera interdita parcialmente a ES 261 em Fundão

A vistoria feita pela Defesa Civil Municipal constatou que a cratera tem cerca de 2,5 metros de comprimento, atingindo metade de uma das faixas de forma subterrânea. Na primeira enchente, abriu uma fissura; e com as chuvas de hoje, a água passou pela terra, gerando uma espécie de túnel, explicou o assessor de imprensa da prefeitura de Fundão, Hugo Simonasse.

DER: TRECHO SEGURO

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), o local está devidamente isolado e sinalizado desde esta tarde. O DER garantiu que é seguro trafegar pelo trecho. Todas as medidas emergenciais já foram adotadas para evitar acidentes e os primeiros reparos também já estão sendo feitos, garantiu.

Defesa Civil isola trecho da rodovia ES 261 Crédito: Reprodução

ORIENTAÇÕES AOS MOTORISTAS

Cerca de 70% da largura da ES 261 está liberada para o tráfego de veículos, o que permite que haja fluxo em ambos os sentidos da rodovia. Porém, a orientação é que os veículos passem em uma única mão, garantindo a distância do local isolado. A orientação foi feita tanto pela prefeitura de Fundão, quanto pelo DER-ES. Os motoristas também devem redobrar a atenção no local.