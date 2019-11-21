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Chuva no ES

Cratera interdita parcialmente a ES 261 em Fundão

Trânsito segue em meia pista no trecho próximo à ponte do rio Piranema; vídeo mostra o tamanho do buraco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:42

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:42

A ES 261 está parcialmente interditada por causa de uma cratera que se abriu na rodovia, que liga as cidades de Aracruz a Laranja da Terra, em um trecho que fica próximo à ponte sobre o Rio Piranema, a aproximadamente 12 km do Centro de Fundão, na Grande Vitória.
Parte do acostamento da pista cedeu, mas o problema maior está embaixo da pista. A erosão, causada pela chuva, formou uma espécie de túnel na faixa que segue sentido oeste da via. O vídeo acima ajuda a ter noção do tamanho do buraco.
Cratera interdita parcialmente a ES 261 em Fundão
A vistoria feita pela Defesa Civil Municipal constatou que a cratera tem cerca de 2,5 metros de comprimento, atingindo metade de uma das faixas de forma subterrânea. Na primeira enchente, abriu uma fissura; e com as chuvas de hoje, a água passou pela terra, gerando uma espécie de túnel, explicou o assessor de imprensa da prefeitura de Fundão, Hugo Simonasse.

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DER: TRECHO SEGURO

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), o local está devidamente isolado e sinalizado desde esta tarde. O DER garantiu que é seguro trafegar pelo trecho. Todas as medidas emergenciais já foram adotadas para evitar acidentes e os primeiros reparos também já estão sendo feitos, garantiu.
Defesa Civil isola trecho da rodovia ES 261 Crédito: Reprodução

ORIENTAÇÕES AOS MOTORISTAS

Cerca de 70% da largura da ES 261 está liberada para o tráfego de veículos, o que permite que haja fluxo em ambos os sentidos da rodovia. Porém, a orientação é que os veículos passem em uma única mão, garantindo a distância do local isolado. A orientação foi feita tanto pela prefeitura de Fundão, quanto pelo DER-ES. Os motoristas também devem redobrar a atenção no local.

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