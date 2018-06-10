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Tragédia em Linhares

CPI avalia se esposa tem condições psicológicas de encarar pastor

Fontes ligadas à comissão revelaram que a intenção é colocar Juliana Salles e George Alves cara a cara, mas avaliam se a mãe de Kauã e Joaquim tem condições psicológicas para isso

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 18:32
Pastor George Alves, pai biológico de Joaquim e de criação de Kauã, ao lado da companheira Juliana Salles, mãe das crianças, na porta do DML em Vitória Crédito: Marcelo Prest | GZ
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, presidida pelo senador Magno Malta, avalia se fará uma acareação entre o casal de pastores Juliana Salles e Georgeval Alves Gonçalves. O pastor George, como é conhecido, é acusado de estuprar, agredir e colocar fogo no enteado Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e o filho Joaquim Alves, de 3 anos. Os meninos são filhos de Juliana.
Segundo fontes ligadas à CPI, a previsão é que os dois fiquem frente a frente durante audiência na próxima quinta-feira (14). No entanto, a comissão valia se a pastora tem condições psicológicas de ficar tão próxima do marido, que está preso desde 28 de abril. Desde que o pastor foi detido, ele e a esposa não se viram mais. A informação é que Juliana ainda não visitou George, que está no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II, na Grande Vitória.
Pessoas ligadas à comissão devem entrar em contato com Juliana e atestar se ela tem condições de fazer a acareação com George.
Como foi convocada a depôr na CPI, em Brasília, a pastora tem a obrigação de comparecer. Se não puder, ela precisará apresentar um laudo médico que ateste algum problema de saúde que a impeça de se apresentar. Quando uma audiência da comissão foi realizada em Vitória, no dia 25 de maio, Juliana foi convocada mas não compareceu, alegando o uso de calmantes.
As passagens de avião para Brasília são fornecidas pela comissão. O pastor George também foi convocado e deve depôr no mesmo dia que a esposa, também em Brasília.
Na última sexta-feira (8), a advogada Milena Freire, que faz parte da defesa de George e também representa Juliana, informou para o Gazeta Online que a pastora deve comparecer na audiência da CPI em Brasília.
Durante transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook na última quinta-feira (7), o senador Magno Malta afirmou que Juliana não está sob suspeita, mas disse que vê necessidade de ouvi-la. Nós não estamos levantando dúvida sobre ela, ela não está na cena do crime, mas precisa ser ouvida e vai ser ouvida, destacou

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