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Vila Velha

Cozinheiras ficam feridas em acidente com botija de gás em escola

Duas cozinheiras que estavam no local foram atingidas pelas chamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 16:51

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 16:51

Escola Municipal de Ensino Fundamental Saturnino Rangel Mauro, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Google Street View
A cozinha de uma escola pegou fogo no final da manhã desta quinta-feira (01), em Vila Velha. O incêndio aconteceu na Unidade Municipal de Ensino Infantil (Umei) Saturnino Rangel Mauro, no bairro Vila Garrido.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou depois de um acidente com uma botija de gás na cozinha da escola. Ainda segundo os bombeiros, duas cozinheiras que estavam no local foram atingidas pelas chamas.
Não havia crianças na escola no momento do acidente, uma vez que as aulas só retornam na próxima segunda-feira (05).
Distração ao fazer bolo
Por nota, a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha informou que houve uma distração das servidoras ao manusear o forno da cozinha no momento do preparo de um bolo.
"Não houve nenhum acidente com botijão de gás. A própria Umei entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e o Samu. Duas cozinheiras foram atendidas e encaminhadas para o Jaimy Santos Neves para avaliação, mas já foram liberadas e passam bem", diz a nota.

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