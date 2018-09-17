Corpo é encontrado dentro de carro que caiu em rio de Viana

Um corpo foi encontrado dentro de um Gol, de cor azul, que teria caído da ponte sobre um rio em Araçatiba, Viana, no sentido Jucu. O veículo foi encontrado por volta de 7h desta segunda-feira (17).
A Polícia Militar informou que, na manhã desta segunda-feira, recebeu um chamado, via Ciodes, de que teria um carro dentro de um rio. Ao chegar no local, os policiais confirmaram o fato. Não há informações de quando o veículo teria caído no local, o que só pode ser averiguado após o trabalho perícia.
Uma equipe de resgate foi acionada e, ao mergulhar no rio, com o apoio de um morador, foi constatado que havia um corpo dentro do carro. A perícia foi acionada. Segundo a PM, a ocorrência ainda está em andamento, por isso não há mais informações. A Polícia Civil informou que ainda não há identificação da vítima.
