Corpo de Pignaton será cremado na Suíça

O corpo do professor e ex-diretor geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci, José Antônio Pignaton, de 69 anos, será cremado na manhã de quarta-feira (25), em Lugano, na Suíça. Pignaton estava de férias no país, quando passou mal em um restaurante e morreu, no último domingo (22).
Ao Gazeta Online, o cunhado Vitor Humberto Biasutti disse que a escolha foi feita pela esposa, Maria Helena, e pelos filhos, Brunella que mora na Suíça e Victor Afonso Biasutti Pignaton. "A família achou melhor desta forma. Aqui, todos guardaremos a imagem do Pig feliz, conversando com todos, amigo que foi de tanta gente", disse o cunhado.
A MORTE
Morreu no domingo (22), em Lugano, na Suíça, José Antônio Pignaton, 69 anos, o professor de uma geração inteira de capixabas. As primeiras informações deram conta que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante, mas a causa da morte ainda é investigada.
De acordo com um cunhado de Pignaton, Victor Humberto Biasutti, ele estava de férias com a esposa, Maria Helena, aproveitando o recesso escolar quando passou mal em um restaurante e caiu no chão. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Ainda segundo o cunhado, a saúde do professor estava em dia.
Pignaton era muito querido pelos alunos e foi dono do Centro Educacional Leonardo da Vinci, vendido neste ano para a maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton. Atualmente, ele continuava como diretor do Leonardo.