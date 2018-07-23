Corpo de Pignaton será cremado na Suíça

José Antônio Pignaton em foto de arquivo no Jornal A GAZETA Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

O corpo do professor e ex-diretor geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci, José Antônio Pignaton, de 69 anos, será cremado na manhã de quarta-feira (25), em Lugano, na Suíça. Pignaton estava de férias no país, quando passou mal em um restaurante e morreu, no último domingo (22).

Ao Gazeta Online, o cunhado Vitor Humberto Biasutti disse que a escolha foi feita pela esposa, Maria Helena, e pelos filhos, Brunella  que mora na Suíça  e Victor Afonso Biasutti Pignaton. "A família achou melhor desta forma. Aqui, todos guardaremos a imagem do Pig feliz, conversando com todos, amigo que foi de tanta gente", disse o cunhado.

A MORTE

Morreu no domingo (22), em Lugano, na Suíça, José Antônio Pignaton, 69 anos, o professor de uma geração inteira de capixabas. As primeiras informações deram conta que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante, mas a causa da morte ainda é investigada.