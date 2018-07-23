Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Corpo de Pignaton será cremado na Suíça

Pignaton estava de férias no país, quando passou mal em um restaurante e morreu, no último domingo (22)

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 19:37
José Antônio Pignaton em foto de arquivo no Jornal A GAZETA Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo
O corpo do professor e ex-diretor geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci, José Antônio Pignaton, de 69 anos, será cremado na manhã de quarta-feira (25), em Lugano, na Suíça. Pignaton estava de férias no país, quando passou mal em um restaurante e morreu, no último domingo (22).
> Alunos e amigos lamentam perda do professor José Antônio Pignaton
Ao Gazeta Online, o cunhado Vitor Humberto Biasutti disse que a escolha foi feita pela esposa, Maria Helena, e pelos filhos, Brunella  que mora na Suíça  e Victor Afonso Biasutti Pignaton. "A família achou melhor desta forma. Aqui, todos guardaremos a imagem do Pig feliz, conversando com todos, amigo que foi de tanta gente", disse o cunhado.
A MORTE
Morreu no domingo (22), em Lugano, na Suíça, José Antônio Pignaton, 69 anos, o professor de uma geração inteira de capixabas. As primeiras informações deram conta que ele faleceu em decorrência de um infarto fulminante, mas a causa da morte ainda é investigada.
De acordo com um cunhado de Pignaton, Victor Humberto Biasutti, ele estava de férias com a esposa, Maria Helena, aproveitando o recesso escolar quando passou mal em um restaurante e caiu no chão. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu. Ainda segundo o cunhado, a saúde do professor estava em dia.
Pignaton era muito querido pelos alunos e foi dono do Centro Educacional Leonardo da Vinci, vendido neste ano para a maior empresa de educação privada do Brasil e uma das maiores do mundo, a Kroton. Atualmente, ele continuava como diretor do Leonardo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados