Corpo de homem que desapareceu na Baía de Vitória é encontrado

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros procuram por corpo de rapaz que desapareceu na baía de Vitória Crédito: Gabriela Singular

O corpo do homem que desapareceu na Baía de Vitória na manhã deste sábado (10) foi encontrado a 35 metros do ponto de onde sumiu e a cinco metros de profundidade pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. As buscas começaram às 11h30 e foram encerradas às 16h30.

Gleydson de São Primo, de 32 anos, desapareceu na manhã deste sábado, por volta de 9h30, ao pular na Baía de Vitória para nadar até uma pedra com um amigo.

Familiares de Gleydson também acompanharam os trabalhos no local, que fica na altura do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), na Avenida Beira-Mar, na Capital.

O pai do rapaz, o pastor João Batista Primo, contou que recebeu uma ligação, pela manhã, dizendo que o filho mais velho havia se afogado. Ele foi então para o local. Segundo o pastor, o filho estaria alcoolizado no momento e teria sido alertado pelo amigo para não tentar atravessar o trecho. Ele não ouviu o conselho e acabou pulando na água e desaparecendo minutos depois.

João Batista disse ainda que o filho estava desempregado e morava com a mãe no bairro Ilha de Santa Maria.