Corpo de homem é encontrado em lagoa de parque na Serra

O corpo de um homem foi encontrado numa lagoa do parque Jardim Botânico, em Serra Sede, por volta das 15h. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava sem identificação e nenhuma pessoa que estava próximo ao local soube dizer a identidade da pessoa.

A vítima era de cor parda e tinha diversas tatuagens pelo corpo. Ele estava vestindo uma bermuda estampada verde e uma camisa azul com listras brancas. O homem não tinha marcas de violência pelo corpo, a polícia acredita que ele teria se afogado. (Com informações de Rodrigo Maia)