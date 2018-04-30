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Jardim Botânico

Corpo de homem é encontrado em lagoa de parque na Serra

Segundo a Polícia Civil, o corpo estava sem identificação e nenhuma pessoa que estava próximo ao local soube dizer a identidade da pessoa

Publicado em 29 de Abril de 2018 às 23:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2018 às 23:57
O corpo de um homem foi encontrado numa lagoa do parque Jardim Botânico, em Serra Sede, por volta das 15h. Segundo a Polícia Civil, o corpo estava sem identificação e nenhuma pessoa que estava próximo ao local soube dizer a identidade da pessoa.
A vítima era de cor parda e tinha diversas tatuagens pelo corpo. Ele estava vestindo uma bermuda estampada verde e uma camisa azul com listras brancas. O homem não tinha marcas de violência pelo corpo, a polícia acredita que ele teria se afogado. (Com informações de Rodrigo Maia)

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