Corpo de capixaba morto por tubarão deve chegar ao ES nesta sexta

Arthur Medici chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Montagem | Gazeta Online

capixaba Arthur Medici, vítima de um ataque de tubarão que aconteceu na baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde morava havia quatro anos, deve chegar ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 17 horas. De acordo com a arquiteta Mércia Medici, tia de Arthur, a aeronave que vai trazer o corpo do sobrinho dos EUA desembarcará no Rio de Janeiro na manhã desta sexta (21). De lá, o corpo será trazido por um helicóptero do governo do Espírito Santo, informou a Secretaria da Casa Militar. O corpo doque aconteceu na baía de Cape Cod, em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde morava havia quatro anos, deve chegar ao Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 17 horas. De acordo com a arquiteta Mércia Medici, tia de Arthur, a aeronave que vai trazer o corpo do sobrinho dos EUA desembarcará no Rio de Janeiro na manhã desta sexta (21). De lá, o corpo será trazido por um helicóptero do governo do Espírito Santo, informou a Secretaria da Casa Militar.

Arthur Medici, de 26 anos, passou a infância no bairro Cocal, em Vila Velha, onde mora a família. A irmã do pai da vítima também informou que tem acompanhado o caso de perto para dar apoio ao irmão Itamar Medici. Mércia informou ainda que a mãe de Arthur, Rosi Gava, está sob efeitos de remédios.

"Meu irmão inicialmente, logo quando a notícia chegou para nós, não queria aceitar a morte do Arthur, ficou desnorteado. Afinal, foi um choque muito grande e pegou a todos de surpresa. Mas agora, depois de alguns dias, quando a ficha dele caiu, ele tem aceitado e vem dizendo que sabe que Deus tem um propósito. Muitas vezes não entendemos, mas Deus sabe de todas as coisas", disse Mércia, que emendou:

"A mãe do Arthur está bastante abatida, à base de remédios. É um abalo imenso para todos nós e ela como mãe sofre ainda mais."

Ainda segundo Mércia, o corpo do sobrinho será velado na Igreja Cristã Maranata de Vila Velha I, no Centro da cidade. O horário do "culto fúnebre", como a tia de Arthur nomeia a cerimônia, ainda não tem horário confirmado, uma vez que a chegada do corpo ao local ainda depende de questões burocráticas. O enterro acontecerá no Cemitério Municipal de Vila Velha, localizado na rua Coronel Sodré.

"O Arthur sempre foi um menino alegre, de riso fácil, que sempre estava dando gargalhadas por qualquer motivo. Todos nós o amávamos. Ele mudou-se para os Estados Unidos em fevereiro de 2014 para cursar engenharia. Além disso, até para se manter, trabalhava como entregador de pizza. Lá, no começo, morou com uma prima, depois com uma tia e agora estava morando sozinho", relatou Mércia.